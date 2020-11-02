اياً يكن الفائز..ترامب سينهي حلم امريكا..!

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محمد صادق الحسيني|| ‏في ظل تسابق محموم على العسكرة الداخلية ‏واتهامات متزايدة ومتضادة حول تزوير الانتخابات ‏هل نحن امام ظاهرة "يلتسين" امريكي؟ ‏سبق ان كتبنا ان ترامب سينهي وحدة الامريكيين ‏ويكتب نهاية الولايات المتحدة الامريكية ‏بوش اعجب كثيرا بيلتسين يوم كانت امريكا زعيمة العالم وكان خراب الاتحاد السوفياتي واليوم بوتين معجب بترامب وروسيا تمسك بمفاتيح العالم ‏فهل يتكرر التاريخ..!؟ امريكا بين خيارين احلاهما مر اما الحرب الاهلية ومن ثم الخراب او التقسيم والانفصال ومن ثم الخراب وخرابها خراب قاعدتها على اليابسة والمياه الفلسطينية اشتدي ازمة تنفرجي سنصلي في القدس بعدنا طيبين قولوا الله