غاندي وفن الحياة

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محمد صادق الحسيني|| مخاطباً زوجته: عزيزتي، فن الحياة في التفاوتات الاقتراب الشديد من بعضنا يحرقنا والابتعاد الكثير عن بعضنا يجعلنا كالجليد انت يجب ان لا تكوني ما اريده انا وانا يجب ان لا اكون من تريديه انت ما تريدين ان تصنعيه مني هو اما ما ينقصك او رغائبك و آمالك انا يجب ان اكون افضل ما هو انا لك وانت يجب ان تكوني افضل ما هو انت لي عزيزتي فن العشق في تلاحم التفاوتات ومعجزة العشق في فن التغاضي عن النقائص هي الحياة الوانها ليست دائماً منسجمة كما يجب و ايقاع نغماتها ليست متطابقة دائماً انتبهي لهذه الايام التي لن تعود وتتكرر بعد اليوم للفرص التي تأتي وتمر مر السحاب ، وليست متاحة دوماً لهذه السنوات التي مرت كالبرق.