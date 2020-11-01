المقالات

أما (الشفل) فأزال الأنقاض المادية، وأما الأنقاض المعنوية فكيف نزيلها؟


 

د. أمل الأسدي ||

 

انتهت المظاهرات واُزيلت آثارها المادية ومخلفاتها المرئية، أما عن الأنقاض المعنوية التي تركتها فمن يستطيع إزالتها؟ من يزيل الجحود ونكران الجميل؟ من يزيل التجاوز علی المراجع والعلماء؟ من يزيل التجاوز علی الشيوخ والآباء والأمهات؟ من يزيل التجاوز علی المعلم؟ من يزيل التجاوز علی الجيش والحشد والقوات الأمنية؟  من يزيل الاعتداءات  علی القادة الذين بذلوا مهجهم من أجل الوطن؟

من يعيد الحياء لبناتنا والالتزام لطلبتنا؟

من يعيد الوعي والتفكير العميق لشبابنا؟ من يبني ذواتهم حتی لايتخذهم أحد مطيةً لتحقيق مصالحه؟ من يعيد الاعتزاز بالقيم والمبادئ؟ من يعيد لنا الجزء المفقود من ذاكرتنا؟ من يعيد  البصيرة لشبابنا؟ كيف تعود صورة  أشلائنا المقطعة بالمفخخات القادمة من الحضن العربي؟ كيف ستعود صور الرؤوس المقطعة والنهر الأحمر في سبايكر وسائر جرائم داعش؟ كيف وكيف؟

كيف سنعود لنحتفي بانتصاراتنا علی داعش  التي أذهلت العالم؟

لايسعنا الآن إلا الاعتذار نيابة عن شبابنا الضال، شبابنا الضحية الذي تُرك لقمة طرية  لـ (ولاية بطيخ والبشير شو) وسموم الشرقية وأخواتها التي كانت ترقص علی دمائنا ودماء أولادنا،نعتذر أولا :   لرسول الله الذي تجاوزوا عليه كثيرا!!

ـ نعتذر لفاطمة الزهراء التي نُزلت راياتها في النجف!!

ـ نعتذر للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس للتجاوازات الكثيرة علی حرمتهم!!

ـ نعتذر للمعلم ومدير المدرسة الذي اجتمع حوله شرذمة يصفقون له ويتجاوزن عليه وهو حليم صابر!!

ـ نعتذر لأمهات الشهداء للجحود الأصفر الذي واجهنه!!

ـ نعتذر للمراجع العظام ولاسيما السيد السيستاني علی التجاوزات  التي تحملها وكظم ألمها!!

ـ نعتذر لإخوتنا في الدين والعقيدة الذين بذلوا أنفسهم من أجلنا وأجل وطننا.

ـ نعتذر  لجامعاتنا ،لشوارعنا ونخيلنا وهوائنا الذي تأذی واختنق وصمت!!

- نعتذر للجيش والقوات الأمنية التي تجرعت المر والإهانة وكظمت وتحملت!!

ـ نعتذر لضحايا هدام الذين ذاقوا الويلات،ثم صدّروهم للشباب علی أنهم هم الجناة!!

- نعتذر للحشد الذي امتلأ جسده بالسهام ومازال واقفا رافع الراية ، باذل النفس من أجلنا!!

- نعتذر لقادتنا عن كل قطرة عرق نزفوها وهم يحاربون من أجلنا، عن كل لسعة برد تحملوها من أجلنا.

ـ نعتذر لأبينا أبي مهدي المهندس، ورفيقه في المحبة والشجاعة الحاج قاسم ،ونقول لهما :أنتما أبوا هولاء الشباب، فاغفرا لهم وتجاوزا عنهم، كما غفر يعقوب لأبنائه بعد ضلالهم!!

اللهم نسألك كشف الوجوه التي أسهمت في هذه الفتنة،فحرضت وألبت ونافقت وزجت أولادنا، وأزهقت أرواحهم من أجل مصالحها!!

اللهم لا تذر أحدا منهم، فإنك إن تذرهم يضلوا عبادك  ولايلدوا  إلا فاجرا كفارا!!

كانت حربا شعواء علی رموزنا وقيمنا ومبادئنا وجيشنا وحشدنا، يمرض (ابو عزرائيل)ويصاب بكورونا فيغرد (ايدي كوهين) شامتا فرحا ظانا أنه توفي!! ويشاطره في ذلك جموع من العمق العربي وجموع أخری باعت أرضها وعرضها  لداعش وهربت!!

اللهم احفظ من ثبت ونصر وآمن وما بدّل تبديلا!!

اللهم اربط علی القلوب الفاقدة، وألف بين قلوبنا جميعا إنك سميع الدعاء.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خاطرة على ضفاف الركام
بيذ سته بلف..!
طوينا الوجود وأستقرت أنفسنا برحى محور المقاومة  
الموساد.. هل سيحدد الرئيس القادم؟! 
چكليت مُر ..!
أين الدكتاتورية في نظام ولاية الفقيه؟!
غاندي وفن الحياة
أما (الشفل) فأزال الأنقاض المادية، وأما الأنقاض المعنوية فكيف نزيلها؟
بين الصين ومصر ذل وهوان!
﻿موقف مع دكتور معاق ..... إسمهُ سليم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك