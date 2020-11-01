أما (الشفل) فأزال الأنقاض المادية، وأما الأنقاض المعنوية فكيف نزيلها؟

د. أمل الأسدي ||

انتهت المظاهرات واُزيلت آثارها المادية ومخلفاتها المرئية، أما عن الأنقاض المعنوية التي تركتها فمن يستطيع إزالتها؟ من يزيل الجحود ونكران الجميل؟ من يزيل التجاوز علی المراجع والعلماء؟ من يزيل التجاوز علی الشيوخ والآباء والأمهات؟ من يزيل التجاوز علی المعلم؟ من يزيل التجاوز علی الجيش والحشد والقوات الأمنية؟ من يزيل الاعتداءات علی القادة الذين بذلوا مهجهم من أجل الوطن؟

من يعيد الحياء لبناتنا والالتزام لطلبتنا؟

من يعيد الوعي والتفكير العميق لشبابنا؟ من يبني ذواتهم حتی لايتخذهم أحد مطيةً لتحقيق مصالحه؟ من يعيد الاعتزاز بالقيم والمبادئ؟ من يعيد لنا الجزء المفقود من ذاكرتنا؟ من يعيد البصيرة لشبابنا؟ كيف تعود صورة أشلائنا المقطعة بالمفخخات القادمة من الحضن العربي؟ كيف ستعود صور الرؤوس المقطعة والنهر الأحمر في سبايكر وسائر جرائم داعش؟ كيف وكيف؟

كيف سنعود لنحتفي بانتصاراتنا علی داعش التي أذهلت العالم؟

لايسعنا الآن إلا الاعتذار نيابة عن شبابنا الضال، شبابنا الضحية الذي تُرك لقمة طرية لـ (ولاية بطيخ والبشير شو) وسموم الشرقية وأخواتها التي كانت ترقص علی دمائنا ودماء أولادنا،نعتذر أولا : لرسول الله الذي تجاوزوا عليه كثيرا!!

ـ نعتذر لفاطمة الزهراء التي نُزلت راياتها في النجف!!

ـ نعتذر للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس للتجاوازات الكثيرة علی حرمتهم!!

ـ نعتذر للمعلم ومدير المدرسة الذي اجتمع حوله شرذمة يصفقون له ويتجاوزن عليه وهو حليم صابر!!

ـ نعتذر لأمهات الشهداء للجحود الأصفر الذي واجهنه!!

ـ نعتذر للمراجع العظام ولاسيما السيد السيستاني علی التجاوزات التي تحملها وكظم ألمها!!

ـ نعتذر لإخوتنا في الدين والعقيدة الذين بذلوا أنفسهم من أجلنا وأجل وطننا.

ـ نعتذر لجامعاتنا ،لشوارعنا ونخيلنا وهوائنا الذي تأذی واختنق وصمت!!

- نعتذر للجيش والقوات الأمنية التي تجرعت المر والإهانة وكظمت وتحملت!!

ـ نعتذر لضحايا هدام الذين ذاقوا الويلات،ثم صدّروهم للشباب علی أنهم هم الجناة!!

- نعتذر للحشد الذي امتلأ جسده بالسهام ومازال واقفا رافع الراية ، باذل النفس من أجلنا!!

- نعتذر لقادتنا عن كل قطرة عرق نزفوها وهم يحاربون من أجلنا، عن كل لسعة برد تحملوها من أجلنا.

ـ نعتذر لأبينا أبي مهدي المهندس، ورفيقه في المحبة والشجاعة الحاج قاسم ،ونقول لهما :أنتما أبوا هولاء الشباب، فاغفرا لهم وتجاوزا عنهم، كما غفر يعقوب لأبنائه بعد ضلالهم!!

اللهم نسألك كشف الوجوه التي أسهمت في هذه الفتنة،فحرضت وألبت ونافقت وزجت أولادنا، وأزهقت أرواحهم من أجل مصالحها!!

اللهم لا تذر أحدا منهم، فإنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا!!

كانت حربا شعواء علی رموزنا وقيمنا ومبادئنا وجيشنا وحشدنا، يمرض (ابو عزرائيل)ويصاب بكورونا فيغرد (ايدي كوهين) شامتا فرحا ظانا أنه توفي!! ويشاطره في ذلك جموع من العمق العربي وجموع أخری باعت أرضها وعرضها لداعش وهربت!!

اللهم احفظ من ثبت ونصر وآمن وما بدّل تبديلا!!

اللهم اربط علی القلوب الفاقدة، وألف بين قلوبنا جميعا إنك سميع الدعاء.

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