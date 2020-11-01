المقالات

ثورة الشباب بين الواقع والطموح


 

سامي التميمي ||

 

فشل أنتفاضة وثورة الشباب في العراق  والدول العربية على مدى أعوام. على الرغم من أن البعض من الأحزاب ورموز السلطة وأعلامها يقول بأنها نجحت في تغيير بعض  الرؤى والمناصب والأشخاص . وحققت بعض المكاسب .

للأسف هذا ليس صحيحاً. وليس  مكسباً. وأنجازا  . مايريده الشعب قد عبر عنه  بصراحة في الكثير من  المناسبات والحوارات واللقاءات الجماهيرية  العفوية  التلفزيونية وهتافاته وشعاراته من خلال الأنتفاضة . 

ولكنها للأسف لم تكن منظمة ولم تكن لها قيادات على الرغم من وجود الكثير من الشخصيات المثقفة وكوادر علمية ومهنية  في ساحات التظاهر ولكن كان مجرد تعاطف وتسجيل موقف وشحذ الهمم للشباب وتقديم العون . والبعض الأخر كان  حضوره مجرد دعاية وألتقاط الصور التذكارية والبعض الأخر كان يعتبرها فرصة للتعارف والتنفيس . والبعض الأخر أعتبرها حفلة  أو مطعم مجاني مفتوح أو  مقهى لشرب الأركيلة ولعب الطاولة والدومينو .

ولم يكن هناك أدارك للوضع الخطير الذي يمر به العراق والتراجع الملحوظ  في مختلف المراكز والقطاعات  وكانت نتيجته تلك الأنتفاضة وتلك الثورة .

كان ينبغي من الكوادر والشخصيات المثقفة ومن مختلف التخصصات والأتجاهات أخذ دور مهم في التنظيم والتوجيه والتثقيف والدخول في حوارات معمقة لتشكيل تيارات وأحزاب مختلفة تكون هويتها عراقية خالصة بعيدا عن الطائفية والعرقية والعشائرية . وكسب النوع الجيد والمتنوع  والتهيئة للدخول في معترك الأنتخابات بقوة والأعتماد على القاعدة الشعبية المتنوعة الرصينة . وكانت فرصة ذهبية لو تمكنا من أستغلالها بشكل صحيح .

الثورة هي ليست مجرد هيجان وغليان وخروج للشارع بشكل فوضوي للتعبير عن الغضب والأنتقاد وترديد هتافات وشعارات .  بل هي تلاقح وتوافق وبناء بلورة وتطوير أفكار ورؤى جديدة في العمل الثوري لبناء مجتمع ودولة نموذجية من حيث تشريع القوانين وكيفية أدارة الدولة ومؤسساتها بالأعتماد على خطط وبرامج وأجتهادات وأفكار محلية وأقليمية ودولية ناجحة ومعروفة  .

أما هكذا مجرد تجمع وتحشيد وصراخ وعويل وغناء ورقص وسهرات ورسوم وأبراز للعضلات والمهارات هذا بأعتقادي يشبه أحتفال أو مهرجان بعد كل فوز في مباراة لكرة القدم . 

يجب أن نعتمد ونمكن قيادات مثقفة وواعية ومهمة لتكون ثورتنا منظمة وسليمة وقوية ومدروسة . أما غير ذلك فهي ثورة فاشلة وقد تركبها الأحزاب الراديكالية والعصابات المنظمة الخطرة التي تتحين مثل هكذا فرض للأنقضاض على مقدرات الشعب والدولة  وحتى الممتلكات الخاصة .

وهذا ماحدث في معظم دولنا العربية في سوريا والعراق ولبنان  ومصر واليمن وتونس وليبيا . 

أو قد  تخترقها وتستخدمها الدولة من خلال أجهزتها المخابراتية والأمنية بشكل معكوس لتأليب الشارع عليها .  أو قد تقودها بعض الدول البعيدة والقريبة التي تكن العداء  .

الثورة يجب أن تقودها أحزاب منظمة وذو قيادات مهمة ومؤثرة لتستطيع تحشيد الشارع وتنظيمه وتوجيهه نحو أهدافه وحقوقه وحمايتها من المندسين والمخربين  والمجرمين . حتى لاتعرض البلد وأهله للمآسي والدمار . وأن لانركن بأي شكل من الأشكال للشباب الغير واعي وغير مثقف والقليل الخبرة والفوضوي .

الثورة لاتعني الفوضى . بل هي تصحيح للمسار الخاطئ وتحقيق العدالة وتوزيع الثروة وفق مبدأ الحقوق العدالة الأجتماعية .

ــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشباب بين الواقع والطموح
صير "بعثي" وأخذ شهادة..!
مظاهرات اكتوبر حققت اهدافها..وخسر العراق فرصة التقدم؟!     
مهزلة تأخير الرواتب/ القسم الثاني
آثار الفساد السلبية على السياسية
الحشد الشعبي ؛ قانون الجاذبية الكوني في العراق 
الشباب والوظيفة الحكومية..ومفهوم بناء الوطن
الفساد الأبيض والفساد الأسود مفارقات ومقارنات
ضوء ساطع في الظلمة..!
المصارف حكومية.. كفى سخرية من المواطن !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك