المقالات

آثار الفساد السلبية على السياسية


 

د بلال الخليفة||

 

ان السياسيين بيدهم القانون ويجعلوه كالمطاط يكبروه يصغروه متى ما شاءوا , فقال جوناثان سويفت "القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها."

أن آثار الفساد السلبية الوخيمة على النطاق السياسي لا تخفى على أحد، وهي ظاهرة للعيان، فقد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي أو فقدان النظام السياسي لشرعيته والى شيوع الفوضى والاضطرابات و ضياع موارد مالية ضخمة وغيرها من الآثار الوخيمة على الجانب السياسي للدولة وتفصيل ذلك فيما يلي:

1 - فقدان الشرعية السياسية للأنظمة الحاكمة:

إن مبدأ الشرعية الناتج عن الرضا والثقة بالحكم يعد من أهم مقومات ضمان واستقرار أي نظام سياسي ، لأنه ناتج عن القبول لدى المجتمع على النظام الحاكم. أما الفساد فإنه يقوض الشرعية ويشوه الهياكل الأساسية في الدولة، كما قد يستخدم الفساد كوسيلة لشراء الذمم والضمائر والولاء السياسي للنظام، اصل الفساد في هذا الجزء هو استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم لأجل الكسب الغير المشروع وتعيين الاقارب حتى اصبحت الوزارات والدوائر تابعة للحزب الفلاني او للعشيرة الفلانية. وبالتالي ان هذا الأمر الذي يفقد ثقة الشعب في هذا النظام، ويجعله مدعاة للنقد اللاذع والسخرية، ثم زعزعة الثقة بالنظام السياسي بسبب تعرض مصالح المواطنين، للضياع والسلب والنهب وتزايد الهوة بين الحاكم والمحكوم، وفي نهاية المطاف يتسبب الفساد في حصول توترات اجتماعية وتوترات سياسية في الدولة, قد تنتهي بالمظاهرات او تصل الى الثورات.

2 - ضعف المشاركة السياسية:

إن انعدام الشرعية الناتج عن أفعال الفساد المسؤولين يؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية أي ان المواطن اصبح في واد والمسؤول في واد اخر حتى شعر الشعب ان لا راي له, وبالتالي يصل الامر الى العزوف عن المشاركة السياسية وهي المتمثلة بالانتخابات, وهذا واضح جدا للمتتبع السياسي فنرى ان المشاركة بدأت تتناقص سنة بعد اخرى حتى وصل الامر في انتخابات عام 2018 لأدنى نسب مشاركة.

3 - زعزعة وإضعاف المناخ الديمقراطي في الدولة:

عندما يتفشى الفساد في أي دولة بمختلف صوره، فإنه يؤدي إلى إضعاف وتشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع وان لم يكن القضاء عليه كليا بسبب استبداد الحاكم وسلطته المطلقة، واستخدام عائدات الفساد لشراء الأصوات الناخبين للنجاح في اعتراء عرش البرلمان من أجل كسب الحصانة السياسية والاستمرار في ممارسة التصرفات والأعمال غير المشروعة.

كما قد تعتمد الأحزاب الفاسدة في التمويل على عائدات جرائم الفساد المختلفة من أجل تمويل حملاتها الانتخابية وقبول تبرعات كبار تجار الفساد، فتصبح الديمقراطية عملية شكلية مفرغة من محتواها , لان الفقير يصبح في المناخ الديمقراطي ضعيف عن مجابهة ومنافسة من هو بالحكم واصبح تاجرا ومقاولا ومن اصحاب المليارات, في احد الانتخابات شخص يمتلك كل المؤهلات لكنة لا يملك المال وهو مشارك في الانتخابات واخر في الدولة ولدية نفوذ, الاول صرف على حملته الانتخابية عشرة مليون نصفها بالدين والاخر صرف مليار بالإضافة الى المتملقين له الذين سخروا طاقاتهم وامكانياتهم خدمة له.

4 - شيوع الفوضى وعدم الاستقرار السياسي:

إن شيوع الفساد يؤدي إلى انتشار الفوضى السياسية، حيث تعطل الدساتير والقوانين و الأنظمة، وهذا واضح لدينا فيحكم على طفل سرق علبة كلينكس ويعفى عن ارهابي اعترف امام شاشة التلفاز بالقتل واخر سرق المليارات, وهذا الأمر يشجع على عدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وتصبح لغة القوة وفرض أمر الواقع وسيلة لانتزاع الحقوق، وتصبح لغة العنف هي المعترف بها والحاسمة في المنازعات السياسية وعادة ما تستخدم الاعتقالات لمنع أي ممارسة سياسية أو ديمقراطية حقيقية واعتقال من يتوقع النظام فوزهم في الانتخابات.

وعدم الاستقرار السياسي والفساد توأمان لا يفترقان وعمليتان متلازمتان، فالدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي نجدها تعاني من ارتفاع معدلات الفساد الإداري.

النتيجة:  فإن الفساد يؤثر سلبا على استقرار النظام السياسي وسمعته، ويحد من قدرته على احترام حقوق المواطنين في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الاطلاع على المعلومات ويغذي السرية والقمع، ويحد من شفافية النظام وانفتاحه ويضعف دور المؤسسات ويعزز الاستبداد ويحول دون المشاركة السياسية نتيجة غياب الثقة بالمؤسسات العامة ويضعف أجهزة الرقابة والمساواة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشباب بين الواقع والطموح
صير "بعثي" وأخذ شهادة..!
مظاهرات اكتوبر حققت اهدافها..وخسر العراق فرصة التقدم؟!     
مهزلة تأخير الرواتب/ القسم الثاني
آثار الفساد السلبية على السياسية
الحشد الشعبي ؛ قانون الجاذبية الكوني في العراق 
الشباب والوظيفة الحكومية..ومفهوم بناء الوطن
الفساد الأبيض والفساد الأسود مفارقات ومقارنات
ضوء ساطع في الظلمة..!
المصارف حكومية.. كفى سخرية من المواطن !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك