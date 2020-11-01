المقالات

الشباب والوظيفة الحكومية..ومفهوم بناء الوطن


 

د. أحمد جمعة البهادلي* ||

 

لا نشك أبدا بأن المجتمع الهادف الذي أسس لمفهوم الحضارة الأولى في العالم، وهو المجتمع العراقي، أنه يعاني اليوم من تخبط ثقافي وفكري أفقده هويته، وهو بالتالي فقدان مبرر إزاء ما فعلته منظومة حزب البعث الكافر، وعدد من الحروب والأزمات المفتعلة التي لم يمر بها أي مجتمع آخر بمثل ما مررنا به.

كما نعتقد بأن الشباب في العراق يمتازون عن غيرهم بمسألة (الطموح المفقود)، فليس للشاب من رسوخ ثابت لأن يصبح في المستقبل (طبيبا أو مهندسا أو فنانا) فهو يريد أن يكون كل شيء، وأغلب الشباب لازال لا يعرف من هو بالتحديد، وأحيانا نفاجأ بأن الطموح مجرد ترتيب أولويات يسردها الشاب تبعا لأولويات الجانب الاقتصادي وتوجه الحكومة بالاهتمام على هذا القطاع أو ذاك.

فمثلا قائمة ترتيب الأولويات عند الشباب في عقد الثمانينيات هي غيرها في عقد السبعينيات، وتختلف عنها عند الشباب الحالي، فأي شاب تسأله ماذا تريد أن تكون؟ . فإنه يتلو عليك مجموعة طموحات سمع في بعض المجالس الخاصة أو العامة عنها بأنها تدر أموالا كثيرة، ففي السابق في مدة البعث الكافر، كان توجه الحكومة توجها عسكريا، لذلك كان أغلب الشباب يحلم أن يكون عسكريا تطرز كتفه عدد من النجوم اللامعة التي قطفتها السلطة من سماء تضييق الحريات وتكميم الأفواه، بينما في الستينيات كان الشاب يسطر في مجموعة أولوياته أن يكون (معلما)، لما أمتلكه المعلم حينها من منزلة اجتماعية رفيعة ومرتب عالٍ، بينما كان الشرطي يوصف بأنه (ساقط) اجتماعياً، فهو تبدل في أولويات الطموح تبعا لرعاية السلطة.

أما الشباب اليوم، فإنه يبحث عن أية فرصة عمل أو أية وظيفة، وليس مهما أن يكون طموحاً او يحقق طموحه، بقدر ما للوظيفة من أهمية ذرائعية عنده، ولذلك حصل ما حصل من تدهور واضح في بنية المجتمع، وعلى صعيد غياب الهوية في الوظيفة ذاتها إذ ضاع مبدأ العمل والخدمة العامة، أو على صعيد غياب الهوية والطموح عند الشباب العراقي، ولعل أبرز مظاهر التشويه الوظيفي، هو كثرة عدد الموظفين في أغلب مفاصل الحكومة، والعمل خارج حدود الاختصاص، حتى وصل الحال بنا لـ(بطالة مقنعة)، وحضور وظيفي غير منتج، أما بالنسبة للشباب فإن أبرز مظاهر التشويه لهذه البنية الاجتماعية الحية فهي: سعي الشباب للحصول على أي وظيفة وبأي ثمن، وإن كانت فرصة عمل (فضائية) أو غير أصولية.

إن المجتمع قطعا لا يبنى بمثل هذه المراكز المتحركة والمشوهة، فمركز الوظيفة يجب أن يكون مركزا ثابتاً، كي ينتج، بمعنى أن العنوان الوظيفي يجب أن تحسب له كل آليات العمل، وهكذا ثبات مركز الشباب يكون في تنمية طموحه واستثمار هذا الطموح مستقبلا، ولعل أي دارس لبنية المجتمع الآن وبشكل فاحص، سيجد أن العامل الاقتصادي هو السبب وراء ضياع الشباب وضياع التخصص لديهم، بل وضياع القطاع الوظيفي ذاته. وكأن المجتمع العراقي اليوم يسير بخلاف تلك الأطر الواعية الكبيرة التي أنتجت حضارة الأمس.

إنه لشيء عجيب أن تجد خريجا من القطاع المهني (ميكانيك) ومن الدراسة المسائية أي أنه فشل في الدراسة الصباحية، تجده وكيلا لوزارة الصحة لأن السيد (الفلاني) رئيس حزبه، قد رشحه لهذا المنصب مثلا، أو تجد حاملا لشهادة الإعدادية أو الثانوية على رأس مؤسسة رفيعة جدا تعنى بالبحث العلمي، لأن فلاناً رشحه لهذا المنصب، أو تجد خريجاً لكلية العلوم الاقتصادية عاملا في مجال صيانة الكهرباء وبأجر يومي لأنه لم يحظ بعلاقة مع فلان هذا أو ذاك، وهكذا يزداد العجب عندما تشاهد حركة الشباب الخريج والمتخصص ومن الكفاءات أمام أبواب المسؤولين أو على صفحاتهم في قنوات التواصل الاجتماعي على الرغم من كون أغلب المسؤولين غير متخصص ولا هو خريج، شاهدت طابورا لتقديم طلبات التعيين أمام بيت أحد النواب، وهو بالكاد خريج الدراسة الإعدادية، وهو ينبه الجميع بأن العمل سيكون بأي قطاع حكومي، والشباب المتخصص يرد عليه: نقبل بالعمل حتى في مجال نزوج المجاري العامة، أو كزبالين لجمع النفايات، (مع شديد الأسف)، وهنا لا أشير سوى لمغايرة التخصص في العمل، ومن دون إساءة لأي قطاع يبغي خدمة المجتمع، وأشير لأهمية العامل الاقتصادي لدى الشباب الذي يدفعهم للحصول على أي وظيفة.. مجرد وظيفة.

يا سادة لقد أصبحت الوظيفة في العراق(بلا وظيفة)، هجين فقد محتواه الأدائي، أو هي محطة لكسب القوت الشهري، فقط، بل وهناك موظفين لا يعملون شيء ولهم مرتبات جارية، وهذه هي أول محطات تخريب المجتمع، فإن الشباب الذي يسعى للوظيفة ويدفع الأموال وبطرق غير مشروعة للحصول عليها فإنه شاب قد قتل مستقبل بلاده بيده، والمسؤول الذي يقبل بحضور الموظف لديه وهو باختصاص خارج إطار وظيفته فإنه قد قتل مستقبل بلاده بيده.

بل وهناك الأفظع، فقد أصبحت حركة الوظائف مرتبطة بالحضور السياسي، إذ لطالما شهدنا حملات التعيين التي تقضم مستقبلنا من عدد من الجهات السياسية القابضة على السلطة !.

حتى أخذ الفرصة من أخذها لتعزيز اقتصاد بعض الشباب من اتباع هذا الحزب او ذاك، بينما تم تخريب المستقبل بمثل هذه التصرفات اللاستراتيجية بل وتم تخريب الشباب ذاتهم.

شبابنا اليوم ساخطين على العمل السياسي لذات السبب الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي هو الذي يدفعهم لمثل هذا السلوك النافر من العمل السياسي، بل ويعتقدون أن العراق لم يعد المكان المناسب لتعزيز قدراتهم وطموحاتهم، لذلك فلا بد من حلول واقعية تنقذ البلد، ويكون فيها عدد من المرتكزات لاحتضان الشباب وتنميتهم بما يعزز مستقبل البلد وازدهار اقتصاده ونموه اجتماعياً وفقاً لمساره الحضاري.

قطعا الحلول لا يمكن لها ان تكون حلولا ارتجالية، وإلا فالارتجال له عواقب وخيمة، فكثير من المواقف الارتجالية قد كبدت المجتمعات الكثير من الخسائر ولعل من أبرز هذه الخسائر هو منح الوظائف بناء على تظاهرة تقام هنا أو هناك، ليأتي المسؤول الذي سيغادر منصبه قريباً فيمنح الدرجات الوظيفية وبلا خطة وبلا استراتيجية، بينما يبقى عبئ آلاف الموظفين الذين حولهم توقيع سعادته الموقر إلى عاطلين بأقنعة حكومية.

وعليه فان أحسن الحلول هو النظر الى المأساة بواقعية، وترك الاهواء والامزجة الفردية والشخصانية، فالبلاد لا يمكن لها ان تبنى بلا اعتماد على الشباب او بلا حركة اقتصادية علمية او تمازج اجتماعي رسالي.

وسأوضح في المقال التالي بعض ملامح الحلول واهم الإمكانيات لتحقيقها إن شاء الله تعالى.. فترقبوا.

 

*أكاديمي وسياسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشباب بين الواقع والطموح
صير "بعثي" وأخذ شهادة..!
مظاهرات اكتوبر حققت اهدافها..وخسر العراق فرصة التقدم؟!     
مهزلة تأخير الرواتب/ القسم الثاني
آثار الفساد السلبية على السياسية
الحشد الشعبي ؛ قانون الجاذبية الكوني في العراق 
الشباب والوظيفة الحكومية..ومفهوم بناء الوطن
الفساد الأبيض والفساد الأسود مفارقات ومقارنات
ضوء ساطع في الظلمة..!
المصارف حكومية.. كفى سخرية من المواطن !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك