إصبع على الجرح..قضية المواطنة ميم . ميم ..

منهل عبد الأمير المرشدي||

في برنامج تلفزيوني لأحد مشايخ الدين يجيب فيه على أسئلة المتصلين الفقهية واستفسارتهم الشرعية وعلى الهواء مباشرة إتصلت مواطنة بالشيخ وقالت له بعد التحية والسلام يا شيخنا الفاضل أنا إسمي ( ميم ميم ) من بغداد .

رحب بها الشيخ وقال لها تفضلي بسؤالك . .

قالت .. أنا ملتزمة دينيا وأصوم وأصلي وأقرأ القرآن لكن مشكلتي إني أخون زوجي منذ سنة كاملة مع أحد اصدقائي الذي تربطني به علاقة خاصة واريد أن اتوب لكنني لا اعرف كيف أتوب وهل سيقبل الله توبتي فأنا أشعر باليأس ولا اشعر بوجود أمل بتوبتي فأنا أحبه جداد جدا . قال لها الشيخ .. ما دمتي تحبين الله فإنه سيقبل توبتك .

قالت له لا شيخ أحب صديقي ..

اجابها .لا يا إبنتي عليك أن تحبي الله أولا ودائما فهو موجود مهما حصل ويراك أينما تكوني وما عليك الا ان تتقربي منه فترتاحي وتهنئي وتضعي كل حملك عليه

قالت .. على صديقي ؟

قال الشيخ لا , على الله يا ميم ميم والشيء المهم والأمر الأهم احذرك من اليأس فلا تيأسي لأن التوبة بابها مفتوح دائما وأبدا والله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة لا يقفله الى يوم القيامة وما عليك إلا ان لا تقنطي والمطلوب منك فقط ان تتوبي وتذهبي له لبيته وهو سيفرح بك ولن يردك وسوف يسامحك .

قالت: اروح لصديقي؟

إنزعج الشيخ وقال لها ( لا يمعودة يا ميم ميم ) اقول لك بيته يعني بيت الله أي تذهبين للحج او للعمرة مثلاً ..

قالت اسفة شيخ .

قال لها .. بارك الله فيك واطلب منك ان لا تخفي عنه شيئا وقولي له كل شيء لإنه يعلم عنك كل شيء .

قالت أقول لصديقي ؟؟ ..

قال لها لا يا بنتي اقصد الله وارجوا ان تنتبهي لأمر مهم جدا فالعبرة والإعتبار في صفاء النوايا فيجب أن تكون عندك النيّة خالصة لوجهه تعالى وتتركين له زمام أمرج وتخضعين له وتسلميله نفسك.

قالت . من تقصد صديقي ؟

غضب الشيخ وقال لها ( هي ميم بنت الميم انت متأكده إنك تريدين توبين ) !!.

اغلق الشيخ الإتصال وأستغفر الله كثيرا وقال أحبتي المشاهدين لقد سمعتم هذه ال (ميم ميم) لو كانت تريد التوبة فعلا وتصحيح المسار حقا فطريق الحق واضح معلوم لكنها كما هو الميم ميم الأول عندنا اليوم كماهم بقية ميمات عراقنا اليوم لا ندري أهم يضحكون علينا أم يضحكون على انفسهم تماما مثل المواطنة ميم ميم وحق الرد طبعا مكفول وبكل تأكيد للمواطنة ميم ميم ..