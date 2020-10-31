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لغز (( الرفيق أبو العز ... ))


 

باقر الجبوري ||

 

قصة عابرة ....

روي ان هنالك كلب أسود !!

هرب في ليلة ظلماء !!

وفي وسط الطريق صدمته شاحنة سوداء !!!

كان يقودها سوداني (( بيض الله وجهه )) !!!

تلك كل حكاية أبو العز وإن كان مسؤلا مباشرة عن الاف المجازر التي ارتكبت بعد 2003 !!!

هل هذه حقيقة نهاية القصة وانه لايحتاج الى كشف اسرارها وحل رموز شفرتها !!!

سبعة عشر عام والقوات الامنية بكل مفاصلها تبحث عنه ثم ياتي خبر ( مسفه ) يقول انه فطس !!!

وانتهى كل شيء ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته !!!

أيعقل هذا الكلام وهذا التسفيه !!!

المفروض ان نسال اين كان ! ومع من كان ! ومن كان يوفر له الملاذ الامن ! ولماذا ومقابل ماذا كان يوفر له الملاذ الامن !!! ومنذ متى هو في ذلك الملاذ الامن !!!

هذا هو الموضوع الذي يجب ان يفكر فيه الجميع !!

اوان لايمر مرور الكرام !!

فعلينا ان نسال من هي الجهة التي كانت توفر له الملاذ الامن ويدير من خلالها كل عملياته الاجرامية بوصفه القائد العام للثورة الشعبية العراقية ( حسب ما يقول ) !!!

وهذا الموضوع مهم جداً !!

ولا مجال لتخطيه بحجة انتهاء حقبة الرجل !!

لمجرد اعلان خبر وفاته !!

بعد اذاعة خبر الوفاة رأى جميع المتتبعين كيف بدأت الانباء بالتظارب حول مكان الوفاة !!

فالاخبار الاولى قالت أنه توفي في الاردن !

ثم تلتها اخبار اخرى انه توفي في مستشفى في أربيل !!!

الحقيقة التي رأيناها ان كل من الطرفين ( اربيل ... الاردن ) قد جند صفحاته الفيسبوكية الممولة وقنواته الاعلامية لتكتب أو لتعلن ان الرفيق ( ابو العز ) قد فطس في احدى مستشفيات الطرف الاخر !!

والسبب هو ليبعد عن نفسه الفضيحة !!!

والتهرب من المسائلة !!

فهم يعتقدون ان حكومتنا ستسئلهم عن حقيقة فاة أبو العز وحقيقة وأسباب تواجده في اراضيهم وتحت حمايتهم !!

بدون علمهم يعني (( مستزوجهم )) !!

ام بعلمهم يعني (( مستزوجين حكومة العراق ))

الجماعة خايفين ... يعني على أساس حكومتنا راح تنتفض وتحرك القوات المجوقلة أو تحريك قواعد صواريخ سكود باتجاه (( الملاذ الامن )) الذي كان يأوي ( الدوري ) أو أرسال قوات الحرس الجمهوري لتدك حصونهم كعقوبة على ماجنته أيديهم !!!

والحقيقة أنهم لايعلمون (( فسالفتنه مثل سالفة أبو خنجر ))

وعلى العموم ففي كلا الامرين !!!

سؤالنا للحكومة الموقرة الان .

هل حركتم اجهزتكم الاستخبارية لمعرفة الجهة التي فطس في ارضها الرفيق عزت الدوري !

وكيف كانت الجهة التي تأوي ابو العز تتحمل نفقات تحركاته ونفقات علاجه المستمر !!

مع علم الجميع المسبق ان ابو العز كان رأس وقمة الارهاب البعثي في العراق منذ اكثر من ( ١٧ ) عام !!

وفي حال عرفتم تلك الجهة !!

فما حال علاقاتكم المستقبلية معهم !!!

وهل ستطلعون الشعب على الحقيقة !!!

الا يجدر بكم كحكومة او قادة سياسين او أحزاب ان تسالوا او تحاسبوا ذلك الطرف عن سبب ايواء الرفيق (( أبو العز )) عندهم !!!

وهل موت الدوري يعني انتهاء البعث والبعثية حتى تسكتوا عن المطالبة بمعرفة الحقيقة ومحاسبة صاحب الملاذ الامن !

افلا يخطر في بالكم ان ذلك الطرف ومهما كان عنوانه سيأوي الرفيق ( أبو العز ) بنسخته البعثية الجديدة مهما كان لونه ونوعه لانه سيكمل مسيرة المسخ الذي سبقه في ذبح ونحر وقتل وحرق وتفجير الأبرياء في العراق !!!

أنا متاكد انكم ستسكتون !!

نعم ... فما بين اللحمة الوطنية واخوة الوطن والبعد القومي وإرضاء جناب السفير الامريكي ضاع الدم العراقي  !!!

كيف لا والمصيبة ان البعض منهم خرج مسرعاً عن صمته !!!

ليعزي الامة العربية وشرفاء العراق فيه !!!

ونستغرب ان الامة كانت تبارك ليزيد قتله للحسين ع !!

والان .. هل عرف الشعب العراقي مقدار قيمته عند حكومة عملاء السفارة الامريكية  .. لو لا ..!!!

تحياتي للجميع ..

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