المقالات

ماذا سيحدث خلال سنوات ؟!


 

مجيد الكفائي||

 

خلال سنوات قليلة لن نحتاج الى الكلام ، وستختفي نصف لغات العالم، ويتحول البشر تلقائيا الى بشر اشبه بالخرسان لكنهم يعرفون كل شيء.

ما اقوله ليس تنبؤاً أبدًا ولكن قراءة تخيلية بسيطة لمعطيات افرزتها التكنلوجيا الحديثة والثورات الصناعية والتكنولوجية التي مرَّ بها العالم في القرون الثلاثة الماضية ،  ففي القرن الثامن عشر بدات الثورة الصناعية الاولى حين اكتشف جيمس وات الالة البخارية ، وفي بداية القرن التاسع عشر اكتشف الامريكي بنيامين فرانكلين الكهرباء ،وفي ستينيات القرن العشرين بدأت ثورة الحاسب الالي أو الكمبيوتر وماعرف بعد ذلك بالثورة الرقمية،  وحتمًا خلال سنوات ستكون هناك ثورة تكنلوجية رابعة لكنها مختلفة كثيرا عن الثورات التي سبقتها .

هذه الثورة سيكون الانسان فيها شبه الي ، لكنه ينعم بكل شيء، ويحصل على كل شيء بضغطة زر، في الليل سينام ملء جفونه على فراش ذكي، ويصحو صباحا نشطًا ليستحم بماء ذكي يدغدغ عضلاته ويستمتع بمساج جميل ، ثم بضغطة زر يتناول فطوره الملكي ويرتدي ملابسه الانيقة والتي تلائم يومه ومزاجه ، ليركب سيارته الذكية ويتجه في طريقه الذكي الى عمله الذكي .

 سيكون كل شيء بعد هذه الثورة ذكيًا ، المنزل والفراش ، الادوات والبرادات ، الطباخ والكونترات ، الملابس والنظارات ، السيارات والطرقات ، فلا زحام ولا تقاطعات ولا  مرور واشارت ، وستكون ثورة الثورات وفي كل المجالات، ففي السنوات القليلة المنصرمة شاهدنا ثورات تكنلوجية في مجال معين، ثورة الحاسب الالي، ثورة الانترنيت.

 لكنما السنوات المقبلة ستشهد ثورة تكنلوجية في كل المجالات ، الطب، التعليم ، الطرق، الصناعة ، السيارات، الخ، فلا يمكن حدها بعدد من المجالات ولا حصرها في اوقات زمنية محددة ، فالثورة القادمة ستمتد من الهواتف الذكية الى السيارات ذاتية الحركة والقيادة ، من النانوتكنولوجي الى انترنيت الاشياء، وقد يشهد علم البيو تكنلوجي طفرات كبيرة ، حيث سيقضى على اغلب الامراض المعروفة الان ، وسينشغل البشر بعدها بكيفية الارتقاء بوظائف الجسد وليس محاربة الامراض ، كحبوب الذكاء ومكافحة الشيخوخة، وسيتمكن الانسان من العيش طويلا وبأمان ، لكنه سيفتقد الكثير.

 فالى جانب المزايا المتميزة في الثورة التكنولوجية الرابعة من معرفة اللغات من خلال سوار او نظارة تترجم اللغة، والتعرف على  الاسعار ومن دون سؤال ودون كلمات وجدال ، ومعرفة البيانات الشخصية لاي انسان في الشارع ، متزوج ام اعزب ام مطلق ، عدد الاولاد ، وزنه وطوله، سيفتقد الانسان اهم شيء؛ انسانيته ، مشاعره ، كلامه ، واية اشياء ابداعية من شعر  ورسم ونحت وفنون .

 سيسير انسان الثورة التكنولوجية الرابعة بلا مشاعر واحاسيس وبلا ابداع ، وساعتها سيترحم على الزمن الجميل ، زمن الكلام والشعر والقصة ، زمن الكلام والثرثرة ، زمن الابداع، زمن الحياة  انه الانسان الالي المقبل .

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/ 5/ التماسك المجتمعي الديني
ابعاد الاساءة الى الرسول الاعظم
الشهيد الصدر والشيوعية
ماذا سيحدث خلال سنوات ؟!
فاجعة كعب بين الأمن والسياسة
من حقي ان  اسأل !
سياسة القضم والقضم السياسي
إجراءات هيئة التقاعد تتاخر اكثر من سنة
الحو~ثي سادن الحرمين ..
المولد النبوي.. ذكرى تتجدد ومبدأ يتجسد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك