حسبالي صدگ إلا محمد ..!

رسالة من الانبار (( إلا محمد )) !!!

باقر الجبوري|| أنا كذلك توهمت في البداية !!! فلا يروح بالك الى البعيد وتتفاعل مع المقدمة !!! فقد اعتقدت انهم يتكلمون عن الرسول صل الله عليه واله !!! وقلت ( بارك الله فيهم ) لدفاعهم عن رسول الله . حتى ترقرق الدمع من عيني !! ثم تبين العكس !!! فلقد شمروا عن سواعدهم دفاعاً عن رئيس البرلمان (( أللا )) ( محمد الحلبوسي ) !!! اليوم فقط سجل اهالي الانبار اعتراضهم على طريقة تعاطي المتظاهرين مع السياسين العراقيين الفاسدين !! فقط عندمت رفعت صور الحلبوسي في ساحة التحرير !!! وتناسوا أصواتم التي ذكرتنا بصوت ( ابي جهل ) وهو يحضر ( الدعم اللوجستي ) من الخمور لمعركة بدر بمقولته المشهورة (( وعشرون ناقة تحمل دنان الخمر )) ! فقال قائلهم الانباري (( وعشرون بيك اب منا تحمل الطعام والشراب لخيم اخوتنا المتظاهرين )) !! كما لا ننسى توزيعهم وبكل عدالة لذوات (( الرايات الحمر )) على خيم الرفاق المتظاهرين لتعينهم على سهر ليلهم الطويل !!! نعم ... كما لاننسى حقائب الدولارات التي كانت ترسل من الانبار وتوزع على بعض الخيم مقابل إرسال مقاطع فيديوية بالحرق والقتل الى فضائية الرافدين والشرقية ودجله !!! والله ايام حلوة ... فمن منا ينسى اختنا المجاهدة (( ام البيبسي )) التي كانت تستهزيء بحصة العدس وتتوعد بمليء تانكي باب الشرجي بالبيبسي حتى اسخطها الله وبانت عوراتها وفضحها الله في تركيا وحتى تبرء منها أهلها !! حتى انقلبت عليهم ثم اعترفت بحقيقة من دفعها وعلى من دفع لها !! ومن ينسى مهرة العزاوي وما ادراك ما ( مهرة العزاوي ) وهي تطالب ام الشهيد بالهلال على جنازة ابنها الوحيد !!! ومن ينسى العاهرات التي دفعت لهن الاموال في مقابل المبيت في ساحة التحرير وما اكثرهن !! تلك هي الحقيقة ! اليوم فقط وبعد اكثر من (( 365 )) يوم من السب والشتم الذي لم يستثني كل قيادات الشيعة السياسية وحتى الدينية من المتظاهرين !!! اليوم فقط أهل الانبار يسجلون اعتراضهم (( إلا محمد )) !!! وكانه ليس من المنظونة السياسية الحاكمة التي خرج عليها المتظاهرين منذ عام كامل ! وكانه لم يبني امبراطوريته من فساد تلك المنظومة !! لتتوالى الاتهامات !!! الاحزاب اشترت خيم المظاهرات !! والمظاهرات انحرفت !!! واشتغلت الدولارات !!! واتهامات لمكتب رئيس الوزراء بتحريك المظاهرات والخ !!! أين كنتم يا اهل الانبار عندما كان المندسون يحرقون ويقتلون ويسحلون ويقطعون الطرقات في بغداد والجنوب !!! نعم .. كنتم تضحكون !! واين كنتم عندما احرق المتظاهرون مكاتب الاحزاب الشيعية بحجة الفساد او غيرها من الاتهامات !! نعم .. كنتم تتشمتون !! اليوم فقط تبين لاهل الانبار ان المظاهرات مسيسة !! نعم .. لانهم واخيرا قالوا كلمة الحق وسجلوا كلمتهم انهم خرجوا ضد كل الفاسدين سنة وشيعة واكراد ! وليس ضد ساسة الشيعة فقط .. أيباااااه شكد حلوة سوالف أهلنة !!! يگولون ... يحافر البير . لتغمج مساحيها . ترة الزمن يندار ... وانت التكع بيها !!! صدك الدنيا دوارة .. وحسبالي صدگ إلا محمد ... تحياتي لكم ...