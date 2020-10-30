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أسئلة الى رئيس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد


 

الدكتور فلاح حسن شنشل||

 

السيد رئيس الوزراء المحترم ...

السادة رئيس و اعضاء لجنة مكافحة الفساد المحترمين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ونحن نعيش ازمة مالية خانقة يعاني منها الشعب العراقي تنذر بخطر على العراق وشعبه .

نتسال عن الواردات المدرجة ادناه والتي ان تم معالجتها بطريقة موضوعية وجادة ستساهم في حل هذه الازمة وتحقيق ما يصبوا اليه الشعب العراقي .

1-      اين تذهب اموال مشتقات النفط (بانزين , كاز , نفط , غاز وغيرها) والتي تباع الى المواطن العراقي يومياً ... منذ سنة 2004 ولغاية 2020 وتقدر سنويا ب (10) مليار دولار تقريباً . ؟؟؟!!!

2-      اين تذهب اموال الضريبية المفروضة على المواطن العراقي من قبل الحكومة العراقية والتي اقرها مجلس النواب العراقي سنة 2014 على ارصدة الاتصال بنسبة 20% تستقطع من المواطن عبر شركات الاتصال (اسياسيل, الاثير , عراقنا ، كورك وغيرها) ويفترض تسليمها الى وزارة الاتصالات كأيرادات تقدر ب (540) مليون دولار سنوياً لم تسلم منذ سنة 2015 ولغاية 2020 وهي بذمة شركات الاتصال المذكورة . ؟؟؟!!!

3-      اين تذهب الضرائب والرسوم العائده الى (وزارة العدل , الداخلية , امانة بغداد وغيرها) وهل تسلم الى وزارة المالية ام لا . ؟؟؟!!!

4-      اين تذهب اموال المنافذ الحدودية بصورة عامة والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان العراق بصورة خاصة وهل تسلم الى الحكومة الاتحادية ام لا .؟؟؟!!! 

5-      اين تذهب اموال تصدير نفط الخام في اقليم كردستان العراق منذ سنة 2004 ولغاية 2020 وهل تم تسليمها الى الحكومة الاتحادية ام لا والتي تقدر بمبالغ كبيرة . ؟؟؟!!!

6-      اين تذهب اموال شبكات الاتصال (الانترنيت) والتي تستخدم من قبل اغلبية الشعب العراقي عبر شركات الاتصال أو عبر مواقع توزيع الانترنيت ويقدر مستخدميها بالملايين من الشعب هل يتم تسديد هذه الاموال الى الحكومة العراقية علماً انها تقدر بمبالغ عالية وتأتي بعد النفط كواردات . ؟؟؟!!!

7-      اين تذهب اموال المطارات والنقل الجوي والموانئ و مرور الطائرات في الاجواء العراقية وهل يتم تسليمها الى الحكومة الاتحادية ام لا . ؟؟؟!!!

8-      اين تذهب الاموال المفروضة من قبل الكليات والمعاهد والمدارس والروضات الاهلية على المواطن العراقي وهل توجد الية استلام لهذه الاموال من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية . ؟؟؟!!!

9-      اين ذهبت الاموال المخصصة للمبادرة الزراعية للنهوض بواقع الزراعة والتي تم تسليمها الى معظم الفلاحين اين ذهبت وهل حققت الهدف وهل تم استرجاع هذه الاموال ام لا . ؟؟؟!!!

10-    لماذا لا يتم اعادة النظر في جولة التراخيص الخاصة باستخراج النفط والغاز من قبل الشركات العالمية والتي تسببت بهدر المال العام بسبب السياسة الخاطئة في حينها انعكست على الاقتصاد الوطني واستقراره في الحاضر والمستقبل . ؟؟؟!!!

هذه الاسئلة نوجهها للسيد رئيس الوزراء المحترم واللجنة المكلفة بمكافحة الفساد . وكلنا امل بأن يتخذوا الاجراءات القانونية اللازمة لأجل عراق أمن ومستقر ينعم ابناءه بالخير والسلام والاستقرار .

ومن الله التوفيق والسداد .     

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