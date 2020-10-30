معالجات خاطئة ومتأخرة

محمد السعبري||

سادتي الكرام

اغلب معالجاتكم للامور متأخرة وخطأ.

بما ان العراق منتهك من قبل الاحتلال الامريكي والشركات الامنية تصول وتجول في البلد هذا دليل ان سيادة البلد غير حرة بل منتهكه للاسف.

نعم شكلياً قضينا على الارهاب ولكن هناك اخطاء كبيرة والسبب اننا طهرنا المدن والمحافظات والاقضية وبعض النواحي السكانية منهم ولكن تركنا اغلب القصبات وعمقها الاستراتيجي مفتوح امام ما تبقى منهم ولكون الارهاب كان ١٥٪؜ من الارهابيين الغير عراقيين ولكن الباقي هم من المحافظات والقرى والارياف ان كان بموافقتهم او اجبروا ان يكونوا معهم بسبب احتلال المدن وبقاءها بيد الارهابيين لسنوات او اشهر عديدة وهذا واقع حال ان ينظم معهم شباب المناطق التي احتلت من قبل الارهابيين.

سادتي الكرام ان سبب الاخفاقات المتكررة في المحافظات مثل صلاح الدين و ديالى والموصل وكركوك يعود لضعف قنوات الاستطلاع وسبب الضعف اوله تواجد الاحتلال وهيمنته المفرطة في البلد المنتهكة سيادته بسبب حرية الحركة للقوات المحتلة واجهزتها الاستخباراتية.

ان الحرب اليوم ليست حرب جيوش مقابل جيوش بل هي حرب استخباراتية بتقنية عالية تحتاج منا الوعي الكامل والمهنية العالية للتصدي بوجهها.

اما حلولكم اراها تخبط وليس حلول

ما فائدة تحرك قطعات من القوات المسلحة بالمئات بعد وقوع الجريمة.

ان الحرب انتقلت من تنظيم مسلح يقابله قطعات من الجيش الى عصابات قد تكون من اثنين او ثلاث اشخاص ينفذون الجريمة بدقائق ويعودون لحياتهم الطبيعية وقد يكونوا من نفس المنطقة او نفس الزقاق الذي وقعت فيه الجريمة.

ان العمليات بعد الجريمة لا تفي بالغرض اطلاقا قد تعثر على صاروخ هنا او عبوة ناسفه هناك هذا لا يعني اننا قضينا على المجاميع الارهابية هذه الاعمال كلها استنزاف للقوة الجيش والاجهزة الامنية.

ان تفعيل الجهد الاستخباراتي مهم جدا جدا علينا تفعيله في كل هذه المحافظات وبصورة دقيقة وفنية ومستقلة وعدم تبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي ومتابعة كل المشتبه بهم عن طريق زرع اشخاص في المناطق وبصورة دورية ليل ونهار وعمل ارتباط قوي وجاد بين قوة الاستطلاع واهالي المنطقة من الذين نالوا شرف المساهمة في الحرب على الارهاب.

اما اخراج افواج وقطعات والتفتيش في البساتين والمناطق النائيه بحثا عن ارهابي قام بعمل او بحربمة فهذه اضحوكة وهدر للوقت والطاقات البشرية.

هل تتوقعون ان من يرتكب هذه الجريمة او تلك سيهرب الى بستان وتأتون وتلقون القبض عليه ؟ ام ماذا !

الا تتوقعون ان من قتل او ارتكب الجريمة احتمال يكون موظف في الدولة في النهار وفي الليل مجرم قاتل الاتتوقعوا هذا الاحتمال ؟

نصيحتي لكم ان يكون استطلاعكم مستقل عن دول التحالف كي لا يخترق وتعملون على استطلاع مستقل وطني والحفاظ على سريته كي لا يخترق من المحتل بالدرجة الاولى.

احترامي

ــــ