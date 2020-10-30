المقالات

معالجات خاطئة ومتأخرة


 

محمد السعبري||

 

سادتي الكرام

اغلب معالجاتكم للامور متأخرة وخطأ.

بما ان العراق منتهك من قبل الاحتلال الامريكي والشركات الامنية تصول وتجول في البلد هذا دليل ان سيادة البلد غير حرة بل منتهكه للاسف. 

نعم شكلياً قضينا على الارهاب ولكن هناك اخطاء كبيرة والسبب اننا طهرنا المدن والمحافظات والاقضية وبعض النواحي السكانية منهم ولكن تركنا اغلب القصبات وعمقها الاستراتيجي مفتوح امام ما تبقى منهم ولكون الارهاب كان ١٥٪؜ من الارهابيين الغير عراقيين ولكن الباقي هم من المحافظات والقرى والارياف ان كان بموافقتهم او اجبروا ان يكونوا معهم بسبب احتلال المدن وبقاءها بيد الارهابيين لسنوات او اشهر عديدة وهذا واقع حال ان ينظم معهم شباب المناطق التي احتلت من قبل الارهابيين.

سادتي الكرام ان سبب الاخفاقات المتكررة في المحافظات مثل صلاح الدين و ديالى والموصل وكركوك يعود لضعف قنوات الاستطلاع وسبب الضعف اوله تواجد الاحتلال وهيمنته المفرطة في البلد المنتهكة سيادته بسبب حرية الحركة للقوات المحتلة واجهزتها الاستخباراتية. 

ان الحرب اليوم ليست حرب جيوش مقابل جيوش بل هي حرب استخباراتية بتقنية عالية تحتاج منا الوعي الكامل والمهنية العالية للتصدي بوجهها. 

اما حلولكم اراها تخبط وليس حلول

ما فائدة تحرك قطعات من القوات المسلحة بالمئات بعد وقوع الجريمة.

ان الحرب انتقلت من تنظيم مسلح يقابله قطعات من الجيش الى عصابات قد تكون من اثنين او ثلاث اشخاص ينفذون الجريمة بدقائق ويعودون لحياتهم الطبيعية وقد يكونوا من نفس المنطقة او نفس الزقاق الذي وقعت فيه الجريمة. 

ان العمليات بعد الجريمة لا تفي بالغرض اطلاقا قد تعثر على صاروخ هنا او عبوة ناسفه هناك هذا لا يعني اننا قضينا على المجاميع الارهابية هذه الاعمال كلها استنزاف للقوة الجيش والاجهزة الامنية.

ان تفعيل الجهد الاستخباراتي مهم جدا جدا علينا تفعيله في كل هذه المحافظات وبصورة دقيقة وفنية ومستقلة وعدم تبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي ومتابعة كل المشتبه بهم عن طريق زرع اشخاص في المناطق وبصورة دورية ليل ونهار وعمل ارتباط قوي وجاد بين قوة الاستطلاع واهالي المنطقة من الذين نالوا شرف المساهمة في الحرب على الارهاب.

اما اخراج افواج وقطعات والتفتيش في البساتين والمناطق النائيه بحثا عن ارهابي قام بعمل او بحربمة فهذه اضحوكة  وهدر للوقت والطاقات البشرية.

هل تتوقعون ان من يرتكب هذه الجريمة او تلك سيهرب الى بستان وتأتون وتلقون القبض عليه ؟ ام ماذا !

الا تتوقعون ان من قتل او ارتكب الجريمة احتمال يكون موظف في الدولة في النهار وفي الليل مجرم قاتل الاتتوقعوا هذا الاحتمال ؟

نصيحتي لكم ان يكون استطلاعكم مستقل عن دول التحالف كي لا يخترق وتعملون على استطلاع مستقل وطني والحفاظ على سريته كي لا يخترق من  المحتل بالدرجة الاولى. 

احترامي

ــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحياء المولد النبوي الشريف ثورة تتجدد
ما هي فائدة التطبيع؟!
أسئلة الى رئيس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد
هل كان الوعي قائدا؟!
معالجات خاطئة ومتأخرة
يا قلبي لن أدعك تَغْلِبَني!
ثقافة قطع الرؤوس اصلها فرنسي
الرئيس السفيه..ماكرون أنموذجا..
في المقدادية لا مكان للفرح..!
بين فلم وفلم ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك