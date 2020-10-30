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يا قلبي لن أدعك تَغْلِبَني!


 

مازن البعيجي ||

 

بشر أنا وطبيعتي والخلقة المركبة لي لها تأثير كبير علي وعلى سلوكي ، سلوكي في كل مكان أعيشهُ أو أتحرك في محيطهُ في عملي ، في بيتي ، في ساتر الدفاع ، في حزبي ، في عقيدتي مع أصدقائي ، وغيرها مما تزخر به الحياة .

الفطرة ، والغرائز التي يعرّضها الظرف بكلهِ الى تجاذبات تلقي بتبعاتها على السلوك فعل وردة فعل ، فينتج أثر أو عمل يقترب ويبتعد بمقدار قربهُ وبعدهُ عن الله تبارك وتعالى ، بل حسنهُ والقبح مستند الى هذا القانون الفطروي ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) الرود ٣٠ .

جوارح وجوانح أدوات في مشروع صراع العقل والنفس والآخرة والدنيا والحق والباطل ، وللقلب في هذه المعركة سطوة وتأثير كبير وهو خطر يوم يقع الموجهة له ( Remote control )‏ هو جهاز إلكتروني يسمح في التحكم عن بعد ويمكه السيطرة بقوة . يوم يقع عن قبضة العقل فيكون فيزا غير نافذة الأمد تسمح بالسياحة خارج قوانين الذوق والمنطق والحياء وهكذا .

لذا بعد معرفة الخطر وأين يكمن علينا إصدار قرار الحجر على كل جوانحنا التي لا تريد الأنصياع لما فيه خير الدنيا والآخرة ، وهو نوع تصدي للقلب الذي مناهُ يغلب العقل ويودعهُ السجن المؤبد!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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