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للشهادة في الإسلام سبعة أركان


   د.مسعود ناجي إدريس||   الشهادة ، التي تكون نتيجة الصحة النفسية ، وروح الشجاعة والاختيار الواعي ، تقود إلى المقاومة والنشاط في المجتمع ، لأنها متجذرة في القوة ، والقدرة ، والصبر ، والمثابرة ، ومحاربة الكفر ، والتماسك ، والسعي إلى الآخرة والإرادة العالية. بشكل جماعي ، وتزيد من مرونة المجتمع وتجعل المجتمع دِينَامِيكِيًّا وبناء. الشهداء يضمنون مقاومة المجتمع وحيويته ويمنحون المجتمع القدرة الروحية ويزيلون الضعف ، وأي مجتمع يكون أعضاؤه على هذا النحو سوف يشملهم رحمة الله ونصره ولن يفشلوا أبدا :«إِن يَنصُرْكُمُ اَللَّه فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» للشهادة في مكتب القرآن والتشيع سبع أركان وهذه الأركان هي:  1ـ الإيمان بالله والنبي وأئمة الإسلام الحقيقيين المعصومين. 2ـ الاختيار الواعي. 3ـ الامتثال لأمر الله ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (وإتباع السنة والعترة). 4ـ التحفيز على اتباع طريق الله . 5 ـ التضحية في سبيل رضا الله والوصول إلى رضاه وقربه. 6ـ النضال لإعلاء الحق والقضاء على الباطل. 7ـ أن نكون في صحبة الله وأوليائه.  في الفكر الشيعي ، أعظم نجاح ، أعظم انتصار ، أعلى مكانة ، أعلى درجة ، أعظم نصر ، أفضل الأعمال الصالحة ، أعلى مرتبة وأغلى درجة ، هو الوصول إلى نعمة الشهادة العظيمة. وأجمل الأوقات هي الساعات واللحظات التي يحقق فيها نصرًا وموتًا مشرّفًا على يد الأعداء .... ويأخذ كأس الاستشهاد ويشتريه على حساب حياته. إن يكون شهيداً يعني أنه جسد وشكل المدرسة الشيعية وأصبح نموذجا ومعيارا للبشرية جمعاء. إن جهاد الشهيد المقدس ودمه الطاهر الذي يسفك على الأرض بهذه الطريقة هو سبب بقاء المجتمعات البشرية واستمرار القيم المقدسة التي تعيش في ضوئها الإنسانية والشرف والعدل والحرية وتزدهر. الشهيد يحترق كالشمعة وينير ظلمة الحياة البشرية بنوره ويمهد الطريق لنمو وصحة وسعادة المجتمع البشري.  واجبات الشهادة للإنسان  1. الطاعة المطلقة للولي إلى آخر عمر الإنسان. 2. تفضيل الأهداف الإلهية على الأهداف النفسية. 3. التضحية ، وإرشاد الآخرين على التعامل مع الدوافع الإلهية. 4. تفضيل الآخرة على الدنيا. 5. تفضيل القيم الإنسانية على المصالح الشخصية. 6. السير في طريق الكمال. 7. الصبر والاستقامة. 8. عدم التوافق مع الأعداء. 9. احترام الذات وعدم الخوض تحت وطأة الظلام. 10. الظهور في مشاهد الدفاع عن الحق ضد الباطل. 11. العيش للجاهد ، والمحاربة والموت. 12. عدم الخشية من الموت. 13. التبصر مقابل قصر النظر. 14. تفضيل مرضاة الله على رضا الناس. 15. خلط العقل بالحب.  الدوافع للشهادة باختصار ، يمكن تلخيص دوافع طلب الشهادة على النحو التالي:  1. تحقيق التطور والخلود. 2. التعامل النافع مع الله (التضحية بالحياة في سبيل الجنة). 3. طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. 4. مساعدة المظلوم وإقامة العدل والحرية وإزالة القهر والفتنة. 5. بلوغ مرتبة الشهادة ، وهي أسمى الفضائل. 6. تنقية النفس وغفران الذنوب والنظر إلى وجه الله والانضمام إلى لقاء الله والتقرب من الله. 7. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإحياء ونشر السنن الإلهية وقبول الاختبار الإلهي والذل والتضحية بالنفس على طريق القيم السامية. 8. النمذجة للمجتمع من خلال الإبداع الملحمي وتحفيز العواطف والمشاعر لتعزيز السعي وراء الحقوق والمسؤولية الاجتماعية ومراعاة مصير المجتمع. 9. ضخ دماء جديدة في جسد المجتمع وتقوية الروح الثورية لدى الناس. 10. انتخاب أفضل أنواع الموت وأجملها وأسماها. 11. الحضور في مشهد الجهاد في سبيل الله الذي هو فراش الشهادة والواجبة. 12. رحلة ومسار روحي في آخر وأعلى مراحل التصوف والفناء أمام الله وإثبات الحب الحقيقي للحبيب. ما لم يكن أحد شهيداً لن يستشهد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك...  
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