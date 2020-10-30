عباس عبود سالم بكتب عن قريش..!

عباس عبود سالم ||

في سنة 430 ميلادية ولد المغيرة بن قصي بن كلاب المعروف بأسم (عبد مناف) الذي تزوج من عاتكة بنت مرة وانجب منها عدة ابناء وبنات بينهم ولديه التوأمين (هاشم) و(عبد شمس) وهما اخطر توامين في التاريخ..

كان والده قصي بن كلاب قد تمكن من فرض سيادة قريش على مكة واخراج القبائل الاخرى منها..

وجيل بعد جيل تصاعد نفوذ ابناء واحفاد قصي والابرز منهم سادتهم (هاشم) وشقيقه التوأم (عبد شمس).

في تلك اللحظات كان القدر يرسم اخطر وقائعه ويحدد مصير الامم اللاحقة التي ستحكمها سلالات الاخوين القرشيين التوأم.

فقد اشتهر هاشم بالكرم والشرف ورعاية مصالح الناس وسماه اهل مكة هاشم لكرمه وسخاءه لان اسمه الحقيقي (عمرو) وبخلاف هاشم اشتهر شقيقه التوأم عبد شمس بالتجارة ورعاية مصالحه الخاصة..لذلك لم يكن محبوبا من قومه..

وتوارث الابناء سجايا آباءهم..

انجب هاشم عدة ابناء ابرزهم عبد المطلب الذي انجب عدة ابناء وبنات اصغرهم (عبد الله) الذي انجب رسول الامة محمد (ص) و ابو طالب الذي انجب عدة ابناء ابرزهم علي(ع) وحمزة وابو لهب والعباس الذي انجب عبد الله ومن سلالته ينحدر العباسيون.

وانجب عبد شمس عدة ابناء وبنات ابرزهم (امية) الذي انجب العاص وحرب ..وفشل في منافسة عمه هاشم على زعامة قريش فتم ابعاده الى الشام ..

انجب العاص كل من عفان والد الخليفة الثالث عثمان (رض) و (الحكم) والد (مروان) وباقي السلالة الاموية التي خرج منها 14 خليفة اموي من آل مروان وآل ابو سفيان.

فقد اسقطتها الدولة الهاشمية العباسية التي اسسها احفاد العباس بن عبد المطلب وهم ابو العباس السفاح واخيه ابو جعفر المنصور ومن قبلهما شقيقهما الاكبر ابراهيم ووالدهم محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الذين انطلقت ثورتهم باسم الثأر للحسين (ع) وانتهت بمحاربة احفاد الحسين (ع) والفرع العلوي من الاسرة ليستمر حكم 37 خليفة عباسي من القرن السابع الميلادي لغاية سقوط بغداد على يد المغول في القرن ال12 الميلادي.

كل حروب الامة ومعاركها وتحدياتها انطلقت من صراع ثنائي بين هاشم وعبد شمس يكاد يكون استمرارا لصراع هابيل وقابيل .

صراع محمد (ص) وابو سفيان

صراع علي(ع) ومعاوية

صراع الحسين (ع) ويزيد

واستمر الصراع الى يومنا هذا ...

الغريب والاغرب انه صراع داخل اسرة واحدة هي عائلة عبد مناف وقبيلة واحدة هي قريش ثم في بيت واحد هو البيت الهاشمي بين العلويين والعباسيين..بعد اندحار وانهيار الامويين

اليوم.. وعندما تبحث في تاريخ الاسر والافراد تجد ملايين المنحدرين من الفرع الهاشمي المنتمي الى هاشم، لكن من الصعب عليك ان تعثر على عشيرة او اسرة تنتمي الى شقيقه التوأم (عبد شمس) او اعقابه (امية) و(حرب) و (ابو سفيان) و (معاوية) و(يزيد) وباقي الاسرة الاموية ..

الصراع مازال مستمرا

واعداء الهواشم مازالوا يعملون ليل نهار لطمس نور محمد(ص) واسرته وآل بيته لكن نور الله وسره الالهي خالد ابد الدهر الى يوم يبعثون ...

مع ملاحظة ان لا اوربي ولا فارسي ولا تركي ولا حبشي قد دخل في هذا الصراع بل ان الاخوة ادخلوهم ليستقوي بهم الاخ على اخيه حتى اورثونا الكراهية والشقاق وضياع الحق وسط ضجيج الباطل...

الصورة في مكة المكرمة والاخوة الذين بجانبي من ارض الحجاز بالازياء التقليدية لقريش ..

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