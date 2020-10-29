ميليشيات شيعية..مليشيات سنية..!

باقر الجبوري||

عندما يريد اخواننا السنة ان يتهموا اي فصيل مسلح شيعي تابع للحشد او خارج الحشد فانهم بالمباشر يتهمون الشيعة بالاجمال فيقولون (( ميليشيات شيعية ))

اما نحن فلأكثر من 17 عاما من القتل والذبح والتفجير والتهجير ومع ذلك نستحي ان نقول ان تنظيم القاعدة او داعش هي في الحقيقة (( مليشيات سنية ))

مع ان قياداتها واتباعها وانصارها وملاذاتها وتمويلها من السنة وفي مناطق السنة !!!

المشكلة ان كل من يتكلم بأقل من هذا الكلام يعتبر طائفي وخير دليل ما حصل لاستاذنا ( الكاصد ) من اقالة وتهميش !!!

الحقيقة ان السبب فينا !!!

فقد كذبنا على انفسنا ومجتمعنا وقلنا ان صدام الذي كان يحكمنا باسم السنة ومذهب السنة وعشائر السنة !!!

قلنا عنه انه مجرد بعثي ولا علاقة لمذهبه وطائفته بالحكم !!!

ولا ادري فهل نسينا الحملة الايمانية ام ماذا !!

نحن من شارك في تجهيل المجتمع وكذبنا عليهم !!!

واليوم علينا تحمل النتيجة !!!

هل من سياسي الشيعة من يستطيع الاعترف بهذا الكلام !!

لا ادري ....