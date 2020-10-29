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جريمة المقدادية في ديالى وصمت حكومي غير مبرر..

63 2020-10-29

  ✍️ إياد الإمارة||   ▪ ما حدث في الخيلانية التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى جريمة كُبرى لا يمكن السكوت عنها أو تمريرها بسهولة.. دماء الكعبيين ليست رخيصة كما كل دم عراقي، وليس كما تفرق الحكومة بين طائفة وطائفة وبين دم ودم.. الكعبيون "مو گليلين قوة ولا ينگصهم عزم" وليسوا بحاجة إلى دعم حكومي أو غير حكومي لكي يأخذوا بثأرهم ويردوا كيد المعتدي، هؤلاء أهل إمارة من قبل أن يتأسس العراق الحديث عام (١٩٢١) وأهل مراس شديد، هؤلاء التضحيات والشهادة والحشد الشعبي المقدس. إمارة كعب ليست بحاجة إلى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الحقوقي مصطفى الكاظمي، في الوقت الذي ينبغي عليه أن يبادر لزيارة هذه الإمارة الكريمة المفجوعة بأحد شيوخها المأخوذ غدراً، وكما زار آخرين من قبل عليه أن يزور الكعبيين ويتفقد أحوالهم ويشكل لجنة ولجنة لمتابعة هذا الحادث الأليم، لا أن يكيل بمكيالين بطريقة غير لائقة.. على العراقيين جميعاً أن يشجبوا ويستنكروا ويستنفروا كل طاقاتهم للوقوف مع أبناء إمارة كعب الضياغم.. على طبقتنا السياسية وكل قوانا الشعبية، على عشائرنا الأصيلة ومفاصل نسيجنا الإجتماعي أن تقف الموقف المناسب من حدث إغتيال شيخ كعب رحمه الله ومَن معه..
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