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إصبع على الجرح..حديث متفق عليه..!


 

منهل عبد الأمير المرشدي||

 

حدثنا حجي عطیوی الوراق عن أبيه سعيد ابو العمبة عن جده جلوب النداف  قال : یاتی زمان علی اهل العراق يكون العالم فيهم مغلوب والعاقل فيهم مشطوب والجاهل فيهم مطلوب والعاقل فيهم منهوب والساكت فيهم مسلوب والسافل فيهم منهوب .

 ثم صمت حجي عطيوي وبكى حتیٰ ابتل حاجبه وانفتل شاربه وقال الویل لکم يأ هل العراق فقد أخبرني أبي ابو العمبة عن جدي النداف إن هناك سنين عجاف ستحل عليكم شأتم أم أبيتم یحکمکم فیها عملاء الأوباش وزنادقة الخشخاش وجماعة (الطاش طاش) فتضیع عندكم هيبة البلدان وتنتهك المحارم وتسبی بينكم النسوان ویتسلط فیها توافه الصبیان وأرباب الشيطان .

 الویل لكم ثم الویل من ( دحدوح ودعبول وشمشون وطكوط وصفوك والملحوك ) .

 سوف تبتئس نفوسكم وتهتز ثوابتكم ويكثر اعدائكم ويتعملق صبيانكم ويستهتر فاجركم ويتبتخر فاسدكم وتخرس السنتكم وتهيم عقولكم ويحكمكم من لا تعرفون كيف جاء يحكمكم ومن اين جاء ليهزأ بدمائكم ويعيث بأمركم ويسخر بأهاتكم ويقتر رواتبكم ويسلّم خرجكم ويومكم وغدكم بين يدي بعثي متداني وكردي بره زاني فيغزو ارضكم ميلا ميلا وينهب نفطكم برميلا برميلا ويمزق شملكم جيلا جيلا ورغم هذا وذاك وكل الفضائح وكل المنافذ وكل الإحتلالات بأمركتها وتركيّتها تبقى السيادة خط أحمر .

وإختتم قوله حجي عطیوی الوراق عن أبيه سعيد ابو العمبة عن جده جلوب فقال لا اقول كل ما اعلم ايها العراقيون فبعض القول مؤلم جدا ومخيف جدا غير إنكم رغم كل تلك  المساوئ والمهازل والخسائر يكثر عندكم الرداحون والبزاخون والرقاّصون والنمّامون والمتميعون والمخنثون والمستخنون ويتعالى صوت المنافقين وتتناثر الأقوال وتكثر الأقاويل وتصدح الأهوال برقص المهاويل وشويخ  الوههم والتضليل  ويخفت صوت الشرفاء واهل الحياء وتكون الغصة في الحلقوم والزاد بطعم الزقوم حيث تمنع السماء عنكم قطرها والأرض تجذب خيرها والأنهار يسكت خريرها وتختصر المسافات ويستهان بالمثابات وتمّس القداسات ويتجرأ الشواذ على كل من كانوا لهم عونا ونصرا وملاذ .

 صحيح متفق عليه صححه حجي عطيوي عن سعيد ابو العمبة وأثنى عليه جلوب النداف

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