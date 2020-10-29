المقالات

قميص يوسف ا ل ح ش د ..!!

64 2020-10-29

 

أحمد لعيبي||

 

كان الهواء باردآ مثل برودة قلب الشايب امام وابل الرصاص وكانت نسمة الهواء تمر مثل الرصاصة حين همس الشايب بأذن المسعودي

((شيخنا قمصلتك حلوة ترهم على ابوك الشايب))

فرد الشيخ المسعودي بووووويه وقميصك حلو يرهم على ابنك))

تبسم الاثنان واعطى المسعودي للشايب قمصلته واعطى الشايب قميصه المعطر بتراب السواتر

إستنشقه الشيخ المسعودي وقال له

حاج هذا القميص بيه كم عطر مجاهد وذرة تراب بساتر هذا المفروض يوضع في يوم ما بمتحف ..!!

حتى تعرف الناس ان قائد ا ل ح ش د كان يتلقى الرصاص بقميص بلا درع ..

فقال الشايب ...الحرز الذي يقوم مقام الدرع

هو عطر المجاهدين ...!!

مرت الايام سريعة في عمليات التحرير ومر الحاج الشايب  بالشيخ وقال له لابد ان نذهب الان لمقر

العمليات ..

فقال الشيخ ..حاج خلي عاد ابدل اهدومي

فتبسم الشايب وقال له ...القميص مالتي ضامه بمكتبك ومن نوصل انطيك بنطروني واخلي الولد يقصرونه عليك لان اني اطول منك..

فقال له الشيخ...عفية زلمة شايب وكلشي حاضر عندك ..يالله حاج على بركة الله..

امس وانا اشاهد الشيخ المسعودي يتجول بين الزاائرين في سامراء الشهادة والفداء ..

دمعت عيوني وانا اراه يرتدي ذات البنطال

وذات القميص الذي اعطاهم له الشايب

الذي كنا نشم فيه ريح يوسف الحشد..

ولعلها رسالة اراد ان يوصلها المسعودي

لنفسه وللجميع..ان سامراء ثمن امنها

وقبابها ومنائرها دم الشايب ودم الالاف

من اولاده في ح ش د  السواتر...

يا ابا م ه د ي  ..

إنا لمحزونون لفقدك مثل حزن النخل

في صحراء الحجاز...

يقف شامخآ لكنه يابس صلب ..!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى من يهمه الامر من امة محمد رسول الانسانية وخاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم
قميص يوسف ا ل ح ش د ..!!
التظاهرات نجحت نجاحاً باهراً..ولا خاسر إلا الشعب
الشعب العراقي وأخلاقية الهزيمة/ القسم الأول
سلسلة مقالات (الدونية )المقال رقم ( 4685313686578) بين الفرحاتية والمقدادية..!
البصيرة ليست على قارعة الطريق!
فَإِذَا انسلَخَ الأَشهُرُ الحْرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشرِكِينَ والمسلمون يقتلون على مدار السنين
المظاهرات في لبنان والعراق مصيرها الفشل
وين چانوا (٣٠٠) عربي وسط التظاهرات من داير تشرين لتشرين؟!
محمد والذين معه من محور المقاومة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك