المقالات

سلسلة مقالات (الدونية )المقال رقم ( 4685313686578) بين الفرحاتية والمقدادية..!


 

باقر الجبوري ||

 

قبل ايام كانت الابواق الاعلامية المؤججة للفتن والفضائيات المتعفنة برائحة الدم العراقي تتشارك مع بعض الفضائيات  المحسوبة على الشيعة بصب جام حقدها وكراهيتها وطائفيتها المقيتة ضد احد الفصائل الشيعية متهمة اياه بجريمة الفرحاتية !!!

الاتهام جاء مباشرة بعد الحادثة !!!

ولعله كان مرافقاً للحادثة أو قبلها بقليل !!

فالأغلب من السياسين والنواب والشيوخ والهمج الرعاع حتى من الشيعة سارعوا لاتهام الحشد الشعبي وفصيل العصاىب بالجريمة كونه في نفس منطقة الحدث !!!

رئيس الوزراء ... ركب طائرته ونزل وسط قيادة العمليات وانتخى لاهل المغدورين وامر بمعاقبة وحبس القوة الماسكة وتعزيز القاطع واجراء تحقيق بالموضوع وووووووالخ !!!

المهم فبعد ايام ضهرت نتيجة التحقيق التي يعلمعا الجميع !!

داعش هو المنفذ للجرينة !!!!

فسكت الجميع !!!

لكنهم لازالوا يبسبسون بينهم ( العصائب قتلت اولادنا ) حتى مع تيقنهم ان داعش هي المنفذ للجريمة !!!

اليوم ... في المقدادية في محافظة ديالى !!!

جريمة تحمل نفس بصمات مجرم الفرحاتية !!!

الا أن القتيل من (( الشيعة )) !!

شيخ من عشيرة كعب يتم قتله ثم تفخيخه ثم تفجيره على اهل بيته ليلتحق به ولده مع اثنان من احفاده ومعهم ابن عمه في نفس الساعة !!!

الغريب انك اليوم لاتسمع تلك الاصوات التي كانت تنهق وتنعق على حادثة الفرحاتية وكذلك لاتسمع الاتهمات للمليشيات السنية كما كانت تلك الاصوات تتهم المليشيات الشيعية !!!

هل هو الخوف على اللحمة الوطنية !!!

أم هي الدونية !!!

المشكلة اننا نعلم وهم يعلمون ان المنفذ واحد !!!

وانه يتلذذ بقتل الطرفين !!

ومع ذلك فنرى اخوتنا السنة يوفرون لهم الملاذ الامن دون التفكير بعواقب الامور وان الامور قد تؤول الى ما لايحمد عقباه !!!

سؤالي ... هل سمعتم بان رئيس الوزراء قد كلف نفسه بزيارة تلك المنطقة او طالب باجراء تحقيق عاجل بالحادثة او هل امر بتعزيز القوة الموجودة في المحافظة !!!

او هل قام بارسال وفد من مكتبه للتعزية !!!

وما هو موقف نواب الشيعة الذين استنكروا حادثة الفرحاتية ليعبروا عن دونيتهم بحجة الوطنية واللحمة الوطنية وحتى يبرؤا انفسهم الجريمة مع ان اغلبهم (( لايهش ولا ينش ))

وسكتوا اليوم عن فاجعة أبناء جلدتهم في ديالى !!!

قمة الخسة والحقارة ان يتحول موضوع قتل انسان مع عدد من اقربائه في نضر البعض من حادثة ارهابي طائفي بامتياز الى مجرد مقتل راعي جاموس !!!

نعم ... فليقطعوا لحومنا وليحرقوا اجسادنا !!!

ومع ذلك فسنسكت خوفاً على اللحمة الوطنية !!

وإرضاء لدونية بعض ساسة الشيعة !!!

تحياتي ...

والى الملتقى في المقال (( 75577875686588 )) من سلسلة مقالات ( الدونية )

عسى ان يفيق النواب الشيعة من سباتهم !!!

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التظاهرات نجحت نجاحاً باهراً..ولا خاسر إلا الشعب
الشعب العراقي وأخلاقية الهزيمة/ القسم الأول
سلسلة مقالات (الدونية )المقال رقم ( 4685313686578) بين الفرحاتية والمقدادية..!
البصيرة ليست على قارعة الطريق!
فَإِذَا انسلَخَ الأَشهُرُ الحْرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشرِكِينَ والمسلمون يقتلون على مدار السنين
المظاهرات في لبنان والعراق مصيرها الفشل
وين چانوا (٣٠٠) عربي وسط التظاهرات من داير تشرين لتشرين؟!
محمد والذين معه من محور المقاومة  
بطعم إجرام صدام ونكهة سياسة معاوية
ابقوا في الشارع..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك