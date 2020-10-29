سلسلة مقالات (الدونية )المقال رقم ( 4685313686578) بين الفرحاتية والمقدادية..!

باقر الجبوري ||

قبل ايام كانت الابواق الاعلامية المؤججة للفتن والفضائيات المتعفنة برائحة الدم العراقي تتشارك مع بعض الفضائيات المحسوبة على الشيعة بصب جام حقدها وكراهيتها وطائفيتها المقيتة ضد احد الفصائل الشيعية متهمة اياه بجريمة الفرحاتية !!!

الاتهام جاء مباشرة بعد الحادثة !!!

ولعله كان مرافقاً للحادثة أو قبلها بقليل !!

فالأغلب من السياسين والنواب والشيوخ والهمج الرعاع حتى من الشيعة سارعوا لاتهام الحشد الشعبي وفصيل العصاىب بالجريمة كونه في نفس منطقة الحدث !!!

رئيس الوزراء ... ركب طائرته ونزل وسط قيادة العمليات وانتخى لاهل المغدورين وامر بمعاقبة وحبس القوة الماسكة وتعزيز القاطع واجراء تحقيق بالموضوع وووووووالخ !!!

المهم فبعد ايام ضهرت نتيجة التحقيق التي يعلمعا الجميع !!

داعش هو المنفذ للجرينة !!!!

فسكت الجميع !!!

لكنهم لازالوا يبسبسون بينهم ( العصائب قتلت اولادنا ) حتى مع تيقنهم ان داعش هي المنفذ للجريمة !!!

اليوم ... في المقدادية في محافظة ديالى !!!

جريمة تحمل نفس بصمات مجرم الفرحاتية !!!

الا أن القتيل من (( الشيعة )) !!

شيخ من عشيرة كعب يتم قتله ثم تفخيخه ثم تفجيره على اهل بيته ليلتحق به ولده مع اثنان من احفاده ومعهم ابن عمه في نفس الساعة !!!

الغريب انك اليوم لاتسمع تلك الاصوات التي كانت تنهق وتنعق على حادثة الفرحاتية وكذلك لاتسمع الاتهمات للمليشيات السنية كما كانت تلك الاصوات تتهم المليشيات الشيعية !!!

هل هو الخوف على اللحمة الوطنية !!!

أم هي الدونية !!!

المشكلة اننا نعلم وهم يعلمون ان المنفذ واحد !!!

وانه يتلذذ بقتل الطرفين !!

ومع ذلك فنرى اخوتنا السنة يوفرون لهم الملاذ الامن دون التفكير بعواقب الامور وان الامور قد تؤول الى ما لايحمد عقباه !!!

سؤالي ... هل سمعتم بان رئيس الوزراء قد كلف نفسه بزيارة تلك المنطقة او طالب باجراء تحقيق عاجل بالحادثة او هل امر بتعزيز القوة الموجودة في المحافظة !!!

او هل قام بارسال وفد من مكتبه للتعزية !!!

وما هو موقف نواب الشيعة الذين استنكروا حادثة الفرحاتية ليعبروا عن دونيتهم بحجة الوطنية واللحمة الوطنية وحتى يبرؤا انفسهم الجريمة مع ان اغلبهم (( لايهش ولا ينش ))

وسكتوا اليوم عن فاجعة أبناء جلدتهم في ديالى !!!

قمة الخسة والحقارة ان يتحول موضوع قتل انسان مع عدد من اقربائه في نضر البعض من حادثة ارهابي طائفي بامتياز الى مجرد مقتل راعي جاموس !!!

نعم ... فليقطعوا لحومنا وليحرقوا اجسادنا !!!

ومع ذلك فسنسكت خوفاً على اللحمة الوطنية !!

وإرضاء لدونية بعض ساسة الشيعة !!!

تحياتي ...

والى الملتقى في المقال (( 75577875686588 )) من سلسلة مقالات ( الدونية )

عسى ان يفيق النواب الشيعة من سباتهم !!!

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