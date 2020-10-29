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البصيرة ليست على قارعة الطريق!


 

مازن البعيجي ||

 

البصيرة ..

وما إدراك ما تعني،  وتفعل ، وأي تأثير لها في "معركة الصراع الأستكباري الاسلامي"؟ وكيف لمن كان على صلة بها يختصر الزمن والجهد والتضحيات وتلهمهُ - البصيرة - الحلول وطرق التصدي ومعرفة اساليب العدو ومن هنا يؤكد "الولي الخامنئي المفدي" على تطوير روحية "المقاوم" ويعتبر الحرب ثقافية فكرية تقف خلفها "الحرب الناعمة" التي لا يكفي التصدي العسكري لها وقد لا ينفع في لحظة كل العسكرة إذا ما كان نوع التصدي ثقافي ويحتاج ساتر ثقافي وليس موضع ترابي!

يقول : الدكتور عبد الله حاجي صادقي البصيرة والوعي أعظم وسائل المواجهة مع الأعداء ، ومن دونهما تكون البلدان والشعوب ، وخيراتها وثرواتها ، نهباً للأعداء والمستكبرين في الأرض ، ومعهما تكون المنعة ، والعزة ، والكرامة . فهما طاردان للخوف والخنوع ، وقاضيان على الشك والتردد : ولذلك نجد القرآن الكريم يطلب من رسوله الإفصاح عن ذلك في قوله تعالى : ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) يوسف ١٠٨ .

ولابد أن تكون لنا بصيرة في الهدف ، وفي تحديد الطريق ، وفي انتخاب‌ الأدوات والوسائل ؛ بل لابد منها في رسم الاستراتيجية في العمل ، وتحديد كيفة الأقدام ، وأن تكون لنا بصيرة في معرفة الأعداء ، ومعرفة الخطط والمؤامرات ، والموانع والآفات ، ولابد أن تكون لنا بصيرة أيضاً في مقتضيات الزمان وضبط الأولويات ، وغير ذلك من مواد البصيرة . انتهى .

ومن هنا ستعرف ما كان يحمل سياسي الشيعة في مثل معركتهم مع أمريكا وعملائها؟ ولو منحت لك فرصة التقييم ستكون على ما يجري أن البصيرة عندهم صفر على الشمال!

الأمر الذي يعطي للقواعد فرصة التقييم فيمن تصدوا لمثل هذا الصراع الدنيوي والمغريات دون "بصيرة وتقوى وأدراك وحسن تكليف" حتى أنتصر العدو بباطله على جماعة الحق والسبب عدم البصيرة!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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