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فنتازيا نقاشية..!

30 2020-10-28

 

جهاد النقاش||

 

١- في ذكرى أكتوبر كنا نتوقع المطالبة بإسقاط الحكومة/ شو أسقطوا الخيم وسقّطوا جماعتهم!

 

٢- إذا كان المندسون أحزابا/ ليش تضوج من يعتقلوهم!

 

٣- مدونون يتركون ثورة أكتوبر خلفهم ويسافرون إلى لبنان/ حُبًا بالحضن العربي.

 

٤- يمجد صدام ويحزن على سلطان ويترحم على عزت/ ويضوج من تكله ابن الرفيقة!

 

٥- الحُرة تنشر أن الإيرانيين وراء تظاهرة استنكار الإساءة للنبي/ فتمدحهم وهي تقصد الذم!

 

٦- ملا طلال يصرح بمعلومات عن عدم التصريح بمعلومات كي لايفلت الجناة/ شر (البوقية) ما يضحك.

 

٧- الحكومة تضيق على سلمية ربع الله/ برفع أسعار البيض!

 

٨- القوات الأمنية من ساحة التحرير ترفع شعار/ المدمنون لا يصنعون الحرية.

 

٩- مع اشتعال المواجهات وحرق الخيم/ علي وجيه يكتب في قناته: أفكر اتهور وانشر 150 أغنية!

 

١٠- شو بس طلب الكاظمي الصمت حدادا في ذكرى تشرين/ البشير وتقريبا وجوقة المدونين انخرسوا تماما!

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