فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||

١- في ذكرى أكتوبر كنا نتوقع المطالبة بإسقاط الحكومة/ شو أسقطوا الخيم وسقّطوا جماعتهم!

٢- إذا كان المندسون أحزابا/ ليش تضوج من يعتقلوهم!

٣- مدونون يتركون ثورة أكتوبر خلفهم ويسافرون إلى لبنان/ حُبًا بالحضن العربي.

٤- يمجد صدام ويحزن على سلطان ويترحم على عزت/ ويضوج من تكله ابن الرفيقة!

٥- الحُرة تنشر أن الإيرانيين وراء تظاهرة استنكار الإساءة للنبي/ فتمدحهم وهي تقصد الذم!

٦- ملا طلال يصرح بمعلومات عن عدم التصريح بمعلومات كي لايفلت الجناة/ شر (البوقية) ما يضحك.

٧- الحكومة تضيق على سلمية ربع الله/ برفع أسعار البيض!

٨- القوات الأمنية من ساحة التحرير ترفع شعار/ المدمنون لا يصنعون الحرية.

٩- مع اشتعال المواجهات وحرق الخيم/ علي وجيه يكتب في قناته: أفكر اتهور وانشر 150 أغنية!

١٠- شو بس طلب الكاظمي الصمت حدادا في ذكرى تشرين/ البشير وتقريبا وجوقة المدونين انخرسوا تماما!

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