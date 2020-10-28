سألوه عن تظاهرات 25 تشرين..!

حسن عبدالهادي العگيلي||

قال دخلت صباحا من باب التحرير

وخرجت بعد الظهر من ساحة الخلاني!!!!

من أمر باطلاقها..... لا أدري

من أمر بانهائها .........لا ادري

هل انتهت فصول المسرحية ام توقفت لتناول المرطبات!!!!؟؟

هل سيؤجل العرض الأخير إلى ما بعد الانتخابات الامريكية فإن فاز ترامب عادت من جديد بسكاكين ورمانات هجومية وبامبات!!!

وان خسر سننتظر توجه ولي أمر المنافقين الأمريكي و تقلبات مزاجه الخطيرة المبنية على استراتيجيات الاستحواذ !!!

المهم ان الشيعة ربما فهموا الدرس وانهم لم يعودوا اللاعب الوحيد حتى في حدود الجغرافية الشيعية العراقية.

ورغم الحجم الهائل من الانبطاح السياسي المؤطر دينيا الذي قدمه ساستهم

لم يرحمهم عدوهم التاريخي حين اختل توازنهم وازكمت الانوف رائحة فسادهم وفشلهم الإداري وخصوصا بعد استشهاد (الآباء المقدسين) رضوان الله عليهم .

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