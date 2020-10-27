من هو أبو النغل..؟!

قاسم العجرش||

• بالفيديو: الناشط أحمد المعتصم يتحدث؛ عن وجود مجاميع تهدد المتظاهرين السلميين في الساحات، ويطالب الحكومة بالتدخل الأمني..شنو إنتو تعترفون بدولة أو بحكومة، أو بأجهزة أمنية؟! ثم هل إن التهديدات التي تتحدث عنها جديدة أم قديمة؟! النغل ياهو أبوه؟!.

• خيم وساحات الاعتصام بكل العراق تفككت وكلمن راح لأهله !! سألت واحدا من النواشيط :ليش؟ أجابني: لأجل قطع الطريق على المندسين!..قلت له: زين نسبة أعمال التخريب والتجاوز على الأملاك العامة وحتى الخاصة، في التظاهرات السابقة كانت عشرات أضعاف؛ ما حصل في التظاهرات الأخيرة، بالإضافة إلى دعوات المرجعية في حينها لضرورة تمييز الصفوف، وعلى الرغم من الفارق الكبير بنسب أعمال التخريب ودعوات المصلحين، لم نشاهد من “الثوار” أي إجراء حقيقي لمعالجة الأمر في حينها..هسه شعجب انشالت الخيم شنووو الموضوع؟! أجابني : أنت تدوِّرْ على النغل ياهو أبوه؟!

• بعد انسحاب المتظاهرين من أعلى جسر الجمهورية، عمال البلدية يباشرون بتنظيف الجسر، والفريق قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد يأمر بفتح جسر السنك أمام حركة المرور..شني هاي، أشو خلصت “الثورة” بالعجل؟!.. النغل ياهو أبوه؟!

• ماري أم الببسي وأم الكلنس ما إلهن ذكر، وقناة العربية سنطة، وستيفن نبيل خانس، وأحمد البشير أذن طرشه، ساحة الحبوبي رجعت تلطم على الحسين، البيجات و گروبات الفيسبوك والواتساب كلها تدعم قوات الشرطة ورجال الأمن، أحمد البشير ما ندري وين، وحسين تقريبا هماتين على كولة البغادلة، الخوة النظيفة تصخمت وتلطمت. النغل ياهو أبوه؟!

• ثمة سؤال ذكي جدا: من الذي حدد موعد تظاهرات تشرين ؟الذي يجيب على هذا السؤال، ينتقل إلى المرحلة الثانية مع أوراق تعيينه في وزارة النفط..عود ليش بالنفط! هذا سؤال تنقلك الإجابة عنه إلى المرحلة الثالثة، وهي التنسيب متفرغا للعمل الحزبي في تيار الـ…؟! الذي يستطيع أن يكمل اسم التيار المقصود، ينتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي أنه سيصبح لديه بيت في حي البنوك.. وسيارة سنتافيا موديل 2019 بيضاء اللون، وسيتزوج “هدى”..! الذي يستطيع أن يعرف من هي هدى ينتقل إلى المرحلة الخامسة والنهائية، وهي أنه سيترك تيار الـ..، وينتظم في تيار جديد يمتلكه التيار الأول!..أكلوا ألعن أبو العازمكم..! النغل ياهو أبوه؟!

• التمويل انقطع عن المتظاهرين كتلهم الجوع، وأخيرا تيقنتم أن التظاهرات؛ كانت لعبة أحزاب وبيجات واللاعب الأمريكي الخليجي، وعرفتم عندما يسحب الداعمون الخارجيون، والإعلاميون المنتفعون والنواشيط المبتزون أيديهم؛ فلا تبقى ثورة ولا تظاهرات..فهمتم أن الأهداف تحققت! الأحزاب التي لم تكن لها وزارات حصلت عليها، والإعلاميون حصلوا على أموال ومناصب، والنواشيط بنوا بيوتهم براسكم، واللاعب الدولي أجهض اتفاقية الصين واتفاق سيمنز، النغل ياهو أبوه؟!

• تم حسم اتفاق نهائي، بين التيار الصدري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بعد أن قطعوا أشواطا كبيرة في المفاوضات، والاتفاق تم على أن يدخلوا الانتخابات القادمة سوية، ووعد التيار أن يكون العبادي هو مرشحهم الأوفر لرئاسة..طبخة جديدة نعتقد أنها ستحترق لأحد سببين، إما أن نارها ليست هادئة، أو لأنها بدون ماء.! العبادي لن يكون رئيسا للوزراء لا غدا ولا بعد غد ولا في أي زمن قادم..السبب هو أن بدلته كانت واسعة جدا عليه،..!

• يبدو أن ” أبو التكتك ” قد استوعب القضية، وفهم أن كل ما حدث في التظاهرات هو بتدبير أمريكي من خلال أدواته في العراق!! هذا تعليق على صورة لعدد كبير من (التكاتك)، وهي تحمل رايات الحشد الشعبي وتلصق صور شهداء الانتصار على جوانبها الأربعة..!

كلام قبل السلام: بين ليلة وضحاها تغيرت الإعدادات وكلشي كعد ابمكانه، بس النغل منو أبوه؟

سلام..

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