المقالات

بين رمزية الشهداء وانهزامية لجنة الشهداء


 

د. علي فاضل الدفاعي||

 

خرجَتْ علينا لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية يوم أمس بكتابها الذي يدعو الى نقل جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس الى احدى الايوانات عند ضريح امير المؤمنين عليه السلام للحفاظ عليه من عبث الارهابيين وليكون مزاراً لمحبيه .

لقد تعوّدنا على خيبة الآمال بأداء الكثير من السيدات والسادة البرلمانيين فلم نجد الا ما ندر منهم ممن يكونوا اهلاً ليشغلوا مسؤولية تمثيل الشعب ورعاية مصالحه وحفظ حقوقه، فضلاً عن حماية رمزية الشهداء.

ياحماة حقوق عوائل الشهداء والضحايا لايكون (الحفاظ على رمزية الشهادة وقيم التضحية) بنقل جثمان الشهيد لأنكم بذلك تُقرّون بهزيمةٍ نكراء لاتخصكم لوحدكم، بل ان هزيمتكم لاتعنينا في شيء فانتم واقصد كل دورةٍ برلمانية ما هي الا مرحلة انتقالية تأتي لتخرجَ؛ فتلعن كلُّ امة اختها.

إنّ ما يعنينا كأمةٍ ومجتمع تمسك بهويته الاسلامية ودَأَبَ على تقديم الشهداء من فلذات الاكباد بلا تردد من اجل حماية المقدسات والاعراض وصيانة الكرامة وتحرير المدن العراقية هو ان تُنسب الهزيمة الينا، نحن قوم لا نُهزم ابداً وليس هذا ادعاء؛ فمن يصمم على نيل الشهادة او تحقيق النصر لايمكن ان يُهزم ابداً، لأن الطريقين النصرُ او الشهادة كلاهما ينبعان من البصيرة والشجاعة اللتان لاتعرفان معنى الهزيمة، وبذلك فإن المجتمع القائم على هذه الرؤية وهذه المباديء لاينسحب الى ما انسحبتم اليه.

قد يكون تصرفكم هذا نابعاً عن حسن النية في الحفاظ على رمزية الشهيد وقيم التضحية كما زعمتم الا انكم اخطأتم خطأً كبيراً لأنكم قلتم _وان لم تصرّحوا_ بأن امتنا ومجتمعنا اصبح معادياً للشهداء ورمزيتهم، وهذا اكبر انهزام قد تصاب به امة من الامم خصوصاً اذا كانت امة مضحّية.

كلا ايها السادة ان مجتمعنا متمسكٌ بهويته مقدِّسٌ لشهدائه راسخٌ في مبادئه فلا تجعلوا من عبث شرذمة جبانة هوية لنا وعنواناً لمجتمعنا، فإنّ الملايين التي تمسكت بإحياء زيارة الاربعين الخالدة رغم كل التحديات الامنية والصحية والاقتصادية وانفقت وتقدمت وخدمت؛ هؤلاء هم الامة وهم المجتمع ولا يقبلون بأي حال من الاحوال بمنطقكم المنهزم فلا تُلبسونا مخاوفكم المعيبة.

نصيحةٌ اخيرة؛ لتكن عندكم فيما تبقى من أيام دورتكم ضمن مسؤوليتكم التشريعية او الرقابية او التمثيلية ما يعزز البرامج التربوية التي تساهم في بناء الانسان الواثق والشجاع المتمسك بمبادئه، الحريص على هويته الوطنية الاسلامية لِتصغُرَ عندئذٍ في ( عين العظيم العظائم ) فلا يهابُ ما هِبْتُم منه وليكون هو الحصن المنيع بوجه اي تهديدات ارهابية او عبثية.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبيد وجحوش صدام ينطلقون من مستنقع واحد..!
بين رمزية الشهداء وانهزامية لجنة الشهداء
من ينال من الاسلام ابحثوا عن تاريخه
دور الاعلام المرافق للمتظاهرين وساحات التظاهر 
رواتب الموظفين والمتقاعدين..لاتجعلوها ب" القطاؤة"
صوت الشر..قاتلوهم
لعبة أوراق النار ..
ومن أساء فلنفسه.. إنظروا ماهية النفس
إلى صاحبة الهتاف الشهير
عناصر قوة الشيعة التي يُراد ضربها/ 1
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك