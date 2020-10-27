إلى صاحبة الهتاف الشهير

جهاد النقاش||

التي تقدمت المتظاهرين برداء المسعفة

تهاجم عشاق الحسين عليه السلام

ها قد مر عام على حراككم

ما تركتم فيه للناس مقدسا إلى وأهنتموه

وقد استقدمتم أجيرات الفجور

وشاربي الحبوب والخمور

تروجون لشواذ السفارات

وتهددون بالحارقات

وتغلقون المدارس والطرقات

وتهاجمون الأحياء والأموات

شتمتم الله وعباده

تدّعون الإصلاح وفعلكم الفساد في بلاده

فسرحتم ومرحتم

حتى تقلص جمعكم وتفرق شملكم

وتراشق كبراؤكم التهم

مختلفين على التمويل

فلم يبق منكم بعد عامكم هذا

إلا ما هو كلطعة الكلب وبعرة الغنم

وقد بقيت الجموع تهتف للحسين

وستبقى تصدح لقربان الله

وتلك سنة الله فيمن يهاجم أولياءه

يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة

وين وين وين

وين الملايين

كلها جذب كلها جذب

شردت بتشرين