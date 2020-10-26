جردة حساب لـذكرى "ثورة تشرين" السلمية..!

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عمار محمد طيب العراقي || • ثورة تشرين السلمية "كلش"، نحن إزاء أول ثورة بالعالم، تمارس السلمية" بقنابل المولتوف والسكاكين والقامات والعصي والتواثي..المولوتوف يعود الى صدارة المشهد في ساحة التحرير، وعند مدخل جسر الجمهورية وفي علاوي الحلة، وحرائق اساعر في محلات المواطنبن التجارية،،مفهوم جديد للسلمية، وعاشت ايدك باقر الساعدي، قائد الثوار السلميين الأشاوس..! • ثورة تشرين السلمية "كلش"، تدعو لحصر السلاح بيد الدولة، وتدعو لحمل السلاح ضد الدولة..! • ثورة تشرين السلمية "كلش"، تزعم أنها تدعم القوات الامنية، والحكومة صدقت ذلك فجردت القوات الأمنية من أي نوع من أنواع السلاح، بل حملوا أعلاما عراقية وورود بغية تقديمها للثوار السلميين "كلش"، فكان أن هاجم هؤلاء القوات الامنية وأحرقوا عجلاتها وقتلوا وجرحوا منتسبيها..تصاعد الإصابات بين القوات الأمنية. ومستشفى اليرموك قال إمتلأت ولن استطع إستيعاب المزيد..! • في هذه الأثناء كان ابطال لواء 42 الحشد الشعبي يتصدون لهجوم داعشي ارهابي في قاطع سيد غريب، وفي نفس الوقت كانت تجري اشتباكات عنيفة في الطارمية مع مجاميع إرهابية من التحالف البعثي الداعشي، والحصيلة سقوط برج المراقبة في منطقة الهورة شهيد و 3 جرحى حصيلة الاشتباكات...مصادفة أم أمر مخطط له بعناية فائقة؟!.. • أجمعوا تلك على التي تليها، وقلبوها جيدا وستفهمون معنى شعار "نريد وطن" الذي رفعته فتنة تشرين.. • يجب أن يكون التغيير سلميا لا بقنابل المولوتوف، فلا طريق لتغيير حقيقي إلا عن طريق صناديق الاقتراع..الدولة والعملية السياسية لها رجال يحمونها، وهذه مسلمة لن يتراجع عنها الرجال المخلصين..تريد وطن أيها المولوتوفي، تعال خذه من صندوق الإقتراع، وإلا فإن أسلحة الكون كلها، لن تمنحك أيها الثائر المدجج بالمولوتوف ما تريد قط.. • ينتشر فيديو على اليوتيوب لرجل خمسيني يصور نفسه بالموبايل بجانب سيارته الشوفرليت تاهو السوداء..داعيا للتخريب في بغداد وعدم السلمية ويدعوا متظاهري النجف للهجوم على السفاره الإيرانية ويقول أهجموا على بيت الصنم يقصد بيت الإمام السيستاني حفظه الله..يتضح لاحقا ان الرجل احد عتاة البعثيين.إنه "يريد وطن" يعني "يريد سلطة"..إذا استطاع أن يلعق أذنه فإنه سيصل الى السلطة؛ الغريب في الأمر ان مقود السيارة على اليمين، يعني في منطقة ضمن التاج البريطاني....قصة تحتاج الى تفسير.. لا يا اخ ام تقرير..! • في هذه الأثناء تداولت مواقع التواصل الإجتماعي نبأ إعلان حزب البعث عن نفوق“عزة الدوري” نائب المقبور هدام، الأمين العام الحالي لعصابات حزب البعث العربي الإشتراكي، ودفنه في مقابر صلاح الدين بحضور ذويه..والذي تغض الدولة النظر عن نشاط حزبه التخريبي الهدام، حتى بدت الصورة وكأن هذا الحزب الدموي، والذي يعد المحرك الرئيسي ل"عورة" تشرين مجاز رسميا.. • النافق الدوري رغم انه مات خمس مرات قبل ذلك..واعلن عن العثور على جثتة مرتين! لكني أنقل الخبر وأنشره على نطاق واسع، إذ ربما أن الدولة بسلطاتها الثلاث لا تعلم، وحتى لا يفوتها أداء واجب التعزية وقراءة الفاتحة على روحه النتنة..نسخة منه الى تنظيم جيش النقشبندية بفقدان الأب الروحي له..الحشد الشعبي ينتظركم في الحويجة ومكحول وحقول علاس، هناك سيؤدي لكم واجب العزاء..! • شنو من "ثورة" هاي اللي قادتها في اربيل والاردن، وبعضهم في امريكا بفنادق خمس نجوم، وبعض نواشيطها مستشارين في رئاسة الوزراء، وثوارها سكارى ومكبسلجية وعواهر؟! • شنو من "ثورة" هاي اللي يدعم مطالبها البيت الابيض، والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والسعودية والامارات واسرائيل وتركيا؟! • شنو من "ثورة" هاي اللي تروج لها قنوات دجلة والشرقية والتغيير والعربية الحدث والحرة عراق والرافدين وقنوات مسعود بار زاني، ومعها قناة يمتلكها رجل دين شيعي لبست ثوب الـ MBC؟.. النكتة أن هذه القناة وملاكها مشتركين في الحكومة وداعمين لها، وداعمين أيضا لفتنة تشرين، والسبب مزيد من الإصطياد بالماء العكر! • شنو من "ثورة" هاي اللي ترفض التدخل الخارجي، تطالب بخروج ايران من العراق وبقاء امريكا فيه، مع العلم ان سفارتها وهي الأكبر في العالم، عبارة عن قاعدة عسكرية كبرى، مع أنه ليس لإيران جندي واحد على الأرض العراقية، فيما لإمريكا وحلف الناتو؛ و31 دولة قوات على ارض العراق، رغم أنف الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث؟!..امريكا قتلت قادة نصرنا جهارا نهارا بجحا بجحا..! • شنو من "ثورة" هاي اللي تطالب بالقضاء على الفساد والساسة الفاسدين الشيعة فقط، وتتلقى دعما علنيا من الساسة السنة والاكراد.. • قال له شللم رد عليه بللم..! • شكرا 26،10،2020