المقالات

الاحزاب "الشيعية" .. مغفلة!!


  سعد جاسم الكعبي||   مع عودة التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ،وهي بكل تاكيد مشروعة وسلمية ومطلبية ،ليس هنالك ادنى شك في وطنيتها. لكن هنالك ملاحظات لابد من الانتباه اليها ،كي لاتخرج تلك التظاهرات عن شرعيتها وتجير نتائجها لمصلحة جهات فاسدة انتهازية ، وتضر بالشعب بكل طوائفه وفي مقدمتهم الاغلبية المتظاهرة. الملاحظ ان هذه التظاهرات وبعد عام من انطلاقها لم نجد لها صدى واضحا في المحافظات ذات الكثافة السنية والكردية ،وتوقفت عجلتها واقتصرت على المحافظات وحتى على  مستوى المناطقية ببغداد على الشيعية فقط!. فهل هذا يعني ان ابناء الشعب هناك راضون تماما ويعيشون في اجواء مخملية ورفاهية ،الجواب بالتاكيد كلا ،لاننا لمسنا ان القمع يواجه اي اصوات معارضة في لحكومة الاقليم  الكردي او الحكومات المحلية في المحافظات ذات الاغلبية السنية. لكن اعتماد التعتيم و«التغليس» والتضليل سبب هام في اظهارها بمظهر الرضا وعدم المعارضة. المحافظات الشمالية والغربية تشهد غليانا ونارا تحت الرماد ضد السلطات هناك،لكنهم يجدون متنفسا لهم في التظاهرات  بالمناطق الشيعية للتعبير عن نقمتهم. السبب الاخر ان الاحزاب الشيعية السلطوية لم تقدر على تحصين مناطقها من العابثين ،بل دفعت ابنائها دفعا لمعارضتها من خلال تهاون ممثليها بحقوق مناطقهم ،واكتفوا بتقاسم المغانم وتركوا مدنهم نهبا للفساد والخراب واسهموا بكل قوة في هضم حقوقهم عبر التساهل لآخرين تارة باسم الوطنية واخرى من اجل المكاسب وثالثة استهانة بغضب الشعب هناك ،مما جعلهم لقمة سائغة للجوع والبطالة والتحريض الخارجي والداخلي . كان من المفروض بدل محاولة اسكات هذه الاصوات من قبل تلك الاحزاب بطريقة واخرى ،تشجيع فسح المجال لابناء المحافظات الاخرى المغيبة عمدا للتعبير عن معارضتهم عبر كشف حالات القمع الخفي ووعدم التستر على جرائم شركاؤهم هناك بينما تستمر شخصيات وقنوات بالتحريض ضد في المناطق الشيعية بحجة الوطنية. فعلى سبيل المثال غالبا مايدعي ممثلي المكون السني وهو براء منهم بان هذه التظاهرات لا تهمهم لانها شيعية،لكنهم اول من استفاد منها والحصول على ثمر تلك التظاهرات بالحصول على تعيينات واموال لمحافظاتهم بحجة استحقاق وطني، ذهبت اصلا للسلطات المحلية واحزابها من دون الشعب هناك. ما اود قوله ان الاحزاب الشيعية مكروهة بمناطقها،والحال ذاته بمحافظات الاخرى لاحزابها ،لكن سياسة التخويف من «مليشيات»شيعية تقمعهم ان خرجوا للتظاهر، كذبة كذبوها وامنوا بها ، واشاعوا بها الخوف تحاشيا من تظاهرات قد تخرج مطالبة برحيلهم. ومالا يعلمه الكثيرون ان الاحزاب بالمناطق السنية حصرا تؤيد تظاهر باناءها في الوسط والجنوب وتعاقب من يدعو اليها مجرد الدعوة في مناطقهم. متى يعي السياسيون شيعة وسنة وكردا ،ان الكذب لن يستمر،وان الحقوق المشروعة ستؤخذ عاجلا ام اجلا وان استغفال الشعب حتى بتلك المحافظات المغيبة شعبيا، لن يستمر الى ما لانهاية . وغدا «تطلع الشمس على الحرامية» ،وتنتهي اللعبة المتظاهر شيعي، والمستفيد سياسي سني فاسد واخر كردي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جردة حساب لـذكرى "ثورة تشرين" السلمية..!
الاحزاب "الشيعية" .. مغفلة!!
العراق يتنفس حرية
يوم الانتقام الاكبر من رجس الناتو والارهابيين ...!
الى الموسسات الدينية (مجرد سوال)
قاطع من أجل حبيب الله ..
السيستانية ونزعة الائتلاف والاختلاف 
العراق بين تشرينين.. أين الوطن؟
غيرت زوجتي iFilm ..
التمثال والإنتحار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك