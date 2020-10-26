يوم الانتقام الاكبر من رجس الناتو والارهابيين ...!

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ابو الصادق السوري||مرة اخرى يرجى التدقيق والانتباه الى ما حصل اليوم على جبهة القتال الميداني بين القوى المناهضة للارهاب من تحالف الشرق الصاعد وقوى الرجعية والفاشيستية التي تاخذ الناس رهائن في ادلب والمناطق المحيطة بها، المنكسرة امام زحفنا الاستراتيجي .. فالغارة الروسية السورية المشتركة اليوم التي استهدفت أحد مقرات "فيلق الشام" الارهابي هي غارة نوعية ودقيقة على كل الأصعدة العسكرية والسياسية. وهي أنجح غارة على الإطلاق منذ بداية الحرب في سورية حتى الآن فهي غارة على رأس مخلب الرجعية وحارس مرمى الناتو الجنوبي أردوغان شخصيا الذي حاول من خلال فتح جبهة معارك قره باغ التسلل خلف خطوط الروس والايرانيين غيلة وغدراً متذاكياً بالدفاع عن الآذريين وهو بذلك يكون قد تلقى صفعة موجعة من قبل تحالف القوى المناهضة للارهاب والرجعية، ستترك اثرها في صميم رقصة الهيلاهوب التي ظن المتذاكي اردوغان انه يتقنها بين القوى العظمى ...! وكما تفيد آخر الانباء فان هناك أكثر من ستين مفقوداً لم يجدوا لهم أثراً حتى اللحظة اضافة الى مئات القتلى والجرحى .. في هذه الاثناءارتفعت حصيلة قتلى الارهابيين من ميليشياته التي يحاول المناورة بها مع المنهزم الاكبر دونالد ترامب، بين هضاب وسهول آسيا الوسطى والقوقاز ، الى أكثر من 150 قتيل وأكثر من 100 مُصاب بضربة نسور الجو السوري والروسي المشتركة اليوم لمعسكر الدويلة اللهم اشف صدور عوائل شهدائنا وجرحانا... انتظروا البطشة الكبرى بعدنا طيبين قولوا الله