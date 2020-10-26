غيرت زوجتي iFilm ..

مازن البعيجي ||

عليها وهي التي ما كنت تجرؤ على رفع صوتها في وجهي ، فكم كانت وديعة وطيبة وبمرور الوقت أنتبهت عليها وانا الذي اقضي اغلب وقتي خارج البيت بسبب العمل ، تعجبت فهل جزاء ما اكابدهُ طول يوم خدمة لها وعيالها أن يكون جزاء لي بعض التصرفات الغير مناسبة على الأقل لعمرها وعمري ، حتى اصبت بوعكة صحية اجلستني في البيت وهنا حدثت مفاجأة ، وجدت زوجتي في وقت المساء وما بعد العشاء حريصة جدا على مسلسل تركي فيه انحطاط مغلف وحرب وافكار بعناصر تشويق جذابة وأهداف تحتاج ذكي وواعي ليعرف أن لا مسلسل في التلفاز دون هدف قذر في كل تلفزيوات العالم! أو قل ٩٩% منها!!!

هنا رن جرس عندي وقلت الخطأ مني وخطائي كيف لم التفت الى هذا الخرق الفكري!؟

طبيعة تلك المسلسلات طبيعة هدامة وهادفة لتغير فكرة عفة العائلة وجعل ما كان نعرفهُ عيباً ومخجل شيء طبيعي ، أو بالدقة دفع المرأة الى نزع جلباب الحياء ثم التورط بالحرام وأنت صاعد!!!

ولا شيء يقدمه التلفزيون العربي أو حتى العراقي اليوم الذي أصبحت به قناة الرسمية تقدم مادة مسمومة ( الفندق تتنافى والقيم الأخلاقية لبلد فيه غالبية شيعية وسنية لهم من الاخلاق والاعراف الجميلة وهكذا . فقلت كيف أبدأ والقضية يبدو بالغة الخطورة .

فقمت بتنزيل قناة آي فلم الإيرانية وهي قناة الأسرة كما يسموها الجميع لأنها تسمح لكل الأسرة مجتمعة بالمشاهدة النظيفة ولا توجد لقطة عاهرة تحرج البنت مع اخيها او ابيها كما تفعل المسلسلات التركية والبنانية والخليجة كثيرة البذاءة والتي تركز على الخيانة الزوجية حتى جعلتها اسهل من كل سهل!

فقمت بمتابعة قناة اي فلم وكان وقتها تعرض مسلسل "الأب" وهو مسلسل معد بشكل رائع وجميل ويحمل قيم روحية واشارات أخلاقية وقصة حب عذري نقية هم يجلسون معي يشاهدون مرغمين نوعا ما ، تقريبا ثلاث حلقات بدأت زوجتي بالتفاعل وتسأل كيف هذا ومن هذا وكم حلقة تعدت وهكذا حتى وجدتها وبنتها هم يضعون التلفاز على هذه القناة وانا اتخلف عن قصد حتى بعد شهر تم مسح بقية القنوات وهذا غاية ما تريده دراما دولة الفقيه وهو حفظ العائلة من الضياع والابتعاد عن المسلسلات التي تأجج الأثارة والحرام وتسوق نحو تفسخ العائلة

فشكرا اي فلم

شكرا دولة الفقيه ..

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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