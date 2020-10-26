نحن مع التظاهرات إن..!

حيدر الرماحي||
نحن مع التظاهرات ان اثبتت وطنيتها وحياديتها!!
وهذا لا يكون إلا .. اذا طالب الحراك بـ :
1- فتح تحقيق معلن امام الشعب في فقدان 6ترليون دينار من البنگ المركزي.
2- كشف مصير واردات المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، والمناقذ الاخرى.
3- ايضاح اسباب تاخر صرف رواتب الموظفين في الوسط والجنوب، والتزام الحكومة الاتحادية بصرفها قبل موعدها لاقليم كردستان.
4- تسليم كردستان خلال اربعة اشهر ثلاثة دفعات مالية عبارة عن 480 مليار ودفعة ثانية 370 مليار ودفعة ثالثة بنفس المقدار.
5-محاسبة الحكومة بالتعدي الخريجين والمهندسين واصحاب الشهادات العليا وضربهم واهانتهم.
6- تقديم كشف واردات ومصروفات الحكومة منذ استلامها مقاليد الحكم.
7- كشف مصير الاتفاقية الصينية.
8- محاسبة الحكومة حول قطع مفردات البطاقة التموينية.
وعكس ذلك فانها ستثبت عدم حياديتها !!
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