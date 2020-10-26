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تظاهراتكم ضد من ؟!


 

حميد الموسوي||

 

تعالوا وانظروا بمن ابتلاني !!!

1- لا يطالبون بايجاد فرص عمل واقامة استنثمارات ومشاريع واصلاح الاوضاع العامة .

2- لا يطالبون بتنفيذ الاتفاقية مع الصين .

3- لا يطالبون بتنفيذ ميناء الفاو الكبير حسب مواصفات عالمية تقف بوجه اطماع ومؤامرات الخلايجة ..

4- لا يطالبون بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الوف الارهابيين من 2007 لحد الان والذين يتنعمون بفنادق 5 نجوم ويكلفون العراق مليارات الدولارات سنويا .

5- لا يطالبون بتخفيض رواتب ومخصصات ونثريات الرئاسات الثلاث الخرافية وافواج حماياتهم .

6- لا يطالبون باطلاق مواد البطاقة التموينية المتوقفة منذ 7 اشهر ومحاسبة المقصرين عن الاموال المليارية المخصصة لها .

-7- يحملون جهة واحدة مسؤولية الفساد ويشتمون رموزها ليل نهار مع ان الجهات الثلاث مشاركة مناصفة في الحكم وفي الفساد .

8- يقطعون الطرق والجسور ويعطلون المصالح العامة والخاصة ويرمون القوات الامنية بقنابل المولوتوف ويهتفون : سلميه ...سلميه.

9-يرفعون لا فتات : نريد وطن ... ويحرقون دوائر ومؤسسات ومكاتب الوطن ويغلقون المدارس ويمنعون الموظفين من دخول الدوائر والمكاتب ويقتحمون مؤسسات صحية وادارية ويجبرون موظفيها على تقديم استقالاتهم .

10- يطالبون بمحاكمة من اطلق النار على المتظاهرين في العام الماضي وناشطوهم يقيمون مؤتمراتهم تحت رعايته ويجرون مشاوراتهم ولقاءاتهم في محافظته ومع مستشاريه .

 

ولو أني بُليت ُ بهاشميٍّ

خؤلته بنو عبد المدانِ

لهان عليَّ ما القى ولكن

تعالوا وانظروا بمن ابتلاني

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