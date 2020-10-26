تظاهراتكم ضد من ؟!

حميد الموسوي||
تعالوا وانظروا بمن ابتلاني !!!
1- لا يطالبون بايجاد فرص عمل واقامة استنثمارات ومشاريع واصلاح الاوضاع العامة .
2- لا يطالبون بتنفيذ الاتفاقية مع الصين .
3- لا يطالبون بتنفيذ ميناء الفاو الكبير حسب مواصفات عالمية تقف بوجه اطماع ومؤامرات الخلايجة ..
4- لا يطالبون بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الوف الارهابيين من 2007 لحد الان والذين يتنعمون بفنادق 5 نجوم ويكلفون العراق مليارات الدولارات سنويا .
5- لا يطالبون بتخفيض رواتب ومخصصات ونثريات الرئاسات الثلاث الخرافية وافواج حماياتهم .
6- لا يطالبون باطلاق مواد البطاقة التموينية المتوقفة منذ 7 اشهر ومحاسبة المقصرين عن الاموال المليارية المخصصة لها .
-7- يحملون جهة واحدة مسؤولية الفساد ويشتمون رموزها ليل نهار مع ان الجهات الثلاث مشاركة مناصفة في الحكم وفي الفساد .
8- يقطعون الطرق والجسور ويعطلون المصالح العامة والخاصة ويرمون القوات الامنية بقنابل المولوتوف ويهتفون : سلميه ...سلميه.
9-يرفعون لا فتات : نريد وطن ... ويحرقون دوائر ومؤسسات ومكاتب الوطن ويغلقون المدارس ويمنعون الموظفين من دخول الدوائر والمكاتب ويقتحمون مؤسسات صحية وادارية ويجبرون موظفيها على تقديم استقالاتهم .
10- يطالبون بمحاكمة من اطلق النار على المتظاهرين في العام الماضي وناشطوهم يقيمون مؤتمراتهم تحت رعايته ويجرون مشاوراتهم ولقاءاتهم في محافظته ومع مستشاريه .
ولو أني بُليت ُ بهاشميٍّ
خؤلته بنو عبد المدانِ
لهان عليَّ ما القى ولكن
تعالوا وانظروا بمن ابتلاني
https://telegram.me/buratha