من يحاكم القائد العام للقوات المسلحة في حال ثبت تقصيره؟!

محمد السعبري ||

ان امر سحب السلاح من القوات المسلحة اي تجريدهم من اسلحتهم قد يعطي تارة من باب حسن النية او اعطاء رسالة للمتظاهرين بان ها نحن اهلكم واخوتكم ولا نريد الا الحفاظ على ارواحكم.

اما الامر الثاني والمهم هل يفهم الطرف المقابل هذه الرسالة وان مجموعة منه فهمت الرسالة ما موقف المجموعة حسب تصريحات السيد ر الوزراء بان هناك عناصر مندسه بينهم هنا علينا ان نقف وتامل قليلاً ولا نسرح بخيال التكهنات وامثلة بعيدة كل البعد عن الواقع.

ان كل المعلومات قبيل التظاهرات كانت تشير بان هناك مجاميع ليس بصغيرة تحمل السلاح الابيض ونوع من انواع المنتوف او تهيئة لصنعها هذا يعني فقدت سلميتها الحقيقية وهناك معلومات تقول حتى اسلحة نارية توجد ببعض الخيم الغير تابعة للمتظاهرين السلميين اي يوجد دفع ببعض الشباب لارتكاب الجريمة ضد قواتنا المسلحة وهذا ما كشف خلال المظاهرات يوم ٢٥ وراح ضحيتها اعداد من منتسبي الداخلية والجيش جرحى.

السوال هنا.

لماذا اتخذ القائد العام قرار انزال القوات الامنية للشوارع بدون سلاح ؟

للاسف الشديد لم يكن موفقا بهذا القرار مع احترامي له ولمنصبه ولولا وعي وفراسة الخيرين امثال سماحة السيد مقتدى الصدر وغيره من امثال الشيخ قيس الخزعلي وغيرهم من القيادات في هذا البلد وتدخلهم المباشر بالوقت المناسب وقوة رسالة السيد الصدر لبطشوا هولاء المدفوعين والذين تتلاعب بهم ايادي حكام الخليج القذرة والسفارة الامريكية ولكان العراق وبالاخص العاصمة ملييئة بجثث قواتنا الامنية لا سامح الله.

ولله الحمد لدينا قيادات عسكرية من كبار الضباط المهنين الوطنيين الذين تعاملوا مع الموقف باشد درجات الحيطة والحذر.

اقول الحمد لله على سلامة قواتنا الامنية البطلة الباسلة وكذلك المتظاهرين السلميين وبنفس الوقت ان لا نغادر هذا التصرف الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة باعطاء الاوامر بنزع السلاح في الخطوط الامامية للقوات الامنية.

هنا يظهر لدي سوال من مخيلتي المريضة للاسف

هل كان الاخ الكاظمي باتخاذه مثل هكذا قرار يريد ان تتوسع رقعة الكارثة ويقومون باحتلال الاخضراء باتفاق سري بينهم وبين بعض مستشاريه وبعدها يعطي اوامر بانقلاب روتيني مبيت والسيطرة الكاملة على البلاد والغاء البرلمان بقوة حتى ان هذا الالغاء غير دستوري وبعدها حكومة طواريء ثم القضاء على الاحزاب ويتجه لضرب الحشد الشعبي ؟

تراودني الكثير المثير من التخيلات والهلوسه اجلكم الله.

ماذا يريد الاخ الكاظمي من البلد ومن هذا الشعب بالضبط.

هل اراد السيد الكاظمي ان يخطوا نفس الخطوة الملك عبد الله ضد السلفيين في الاردن

بعدها انقض المتظاهرين على القوات الامنية المنزوعة السلاح بامر جلالة الملك

وصور الملك هذا الامر للعالم

مما ادى لحصوله على غطاء دولي لقمعهم؟

طلبي لشرفاء البرلمان ان يستضيفوا السيد الكاظمي خلال هذا الاسبوع وباقرب يوم كي يشرح لهم فلسفة نزع السلاح من القوات الامنية في يوم ٢٥ لا ننسى هناك ضحايا والضحايا لا تقاس بالاعداد والاحجام بل سقوط شهيد او الف بسبب اوامر مغلوطة غير مدروسة المحاكم العسكرية تحاكم من يكون السبب حتى لو اطلقت اطلاقة واحدة دون هدف.

وفي حالة ادانته من هي الجهة لها الحق بمحاسبته غير البرلمان ؟

تحياتي