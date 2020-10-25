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مترو بغداد  وقطار معلق وأمال لم تتحقق ..!


 

سامي التميمي||

 

في كثير من الأحيان يعتصرني الألم  وأنا أشاهد وأسمع عن حجم الخراب والدمار الذي لحق بوطننا العربي الكبير وأمتنا الأسلامية ومنها العراق  جراء تسلم السلطة حفنة من العصابات متمثلة بشخصيات و بأحزاب وعوائل أستطاعات أن تخدع الشعوب بأسماء وعنوانين  وشعارات كبيرة وكثيرة  حدث ولاحرج .

في عام ( 2006-2007)  كنت أتواصل  مع أمين بغداد بأستمرار عبر ( Yahoo  و Hotmail ) . ماسنجر  وقد أفرحني ماسمعت منه بحجم ونوعية المشاريع  الجميلة التي تنوي بغداد والمحافظات  أقامتها .  ومنها المشاريع  التعليمية والرياضية والخدمية والعمرانية والسكنية  والصحية والمواصلات وكان من ضمن الحديث عن ( مترو بغداد. والقطار المعلق  ) المتفق عليه مع شركة ألتسوم الفرنسية وقطار أخر في النجف ( توبان ) يربط مركز مدينة النجف بأطرافها . وتنفذه شركة كنديه .

في عام ( 2007  ) كنت مسافراً للنمسا  وألمانيا  وأدهشني مارأيت من تطور وسرعة وسهولة التنقل بين المدن ومحطات الباص الجميلة والحديثة وقطارات ( التوبان الصغيرة )  بألوانها وحداثتها وخدماتها الرائعة . 

والأروع من ذلك قطارات المسافات البعيدة بين المحافظات والدول .

سافرت من النمسا الى ألمانيا مدبنة  ( München ). وقطعت تذكرة بحدود ( 60 ) يورو . في قطار ذو الطابقين حديث فيه المطاعم ومقاهي وفندق وكل مايحتاجه المسافر من ترفيه وتقضية وقته وحاجاته . وللعلم لم أشعر بأنني دخلت ألمانيا  حيث لايوجد عوراض وبوابات  وجنود وحرس مدججين بالسلاح ونظرات الشك والريبة .

في عام  ( 2013 ) سافرت الى باريس  ومن ثم صعدت قطارا ً الى مدينة ( Tours ) صاحبة الشهرة بسباق الدراجات الهوائية والتي تستقطب الكثير من السياح   . وكان هذا القطار بسرعة  (350)  كم س. قطع المسافة بساعة واحدة  تصورا  علماً أن الوقت بالسيارة يستغرق 4  ساعات . وفيه جميع ماتحتاجه في سفرك منام وحمام وتواليت ومطاعم ومقاهي وخدمة أنترنيت وتلفزيون وغيرها .

ومن خلال تواجدي في مدينة  ( Tours) . شاهدت قطار  الجميع فرح به ويلتقطون صورا ً له  ومعه ( توبان صغير  ) لونه فضي وبطراز جميل وحديث وينقل من مركز المدينة الى أطرافها  وهو من شركة ألتسوم الفرنسية هكذا فهمت  من  أقربائي وأصدقائي و فرحت كثيرا أنه سيكون في بغداد واحدا ًمثله أو أحدث  منه .

ومن ضمن سفراتي لبعض العواصم الأوروبية مثل السويد وفلندا  وبلجيكا والجيك وهنكاريا وغيرها .

وجدت  هناك غيرةو تنافس شديد ومسعى كبير للتطور والعمران وأظهار جمالية المدن مما يجعلك تسعى جاهدا ً لأكتشافها والتمتع بالسير  والمشاهدة وألتقاط الصور    . وبالمناسبة هذه العواصم تستقطب السواح من كل بلدان العالم بالملايين

ولكن للأسف كانت  صدمتي كبيرة عند زيارتي  بغداد 2014  لم أجد قطارا  معلق ولا مترو بغداد . بل على العكس تردي وتراجع في مختلف القطاعات .

وها نحن الأن مقبلين على سنة 2021  وبغداد لم تتحقق أمالها بتلك القطارات رغم كل الوعود والمصاريف وزيارات الرئاسات الثلاث والوزراء والوفود  لفرنسا وبقية الدول . فقط  يتجدد الأعلان والوعود قبل كل أنتخابات   .

ويبدو  أصبحت محلها (  التكتك والموتورسيكلات والبايسكلات )  .

تمنياتنا أن تكون زيارات المسؤولين جدية ومسؤولة ومثمرة للدولةوالشعب  لأنها. تكلف ميزانية الدولة كثيرا ً . وتمنياتنا أن تكون هناك قطارات عابرة للدول والقارات   لاتمنعها حدود ولامزاجات ولاسرقات .

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