إصبع على الجرح..ماكرون ونحن والإسلام..

منهل عبد الأمير المرشدي ||

ما قام ويقوم به الرئيس الفرنس ماكرون بحملة مخطط لها سلفا ضد الإسلام والمسلمين يدعونا أولا وقبل الخوض في ماهية ماكرون ومن هو فإذا عرفنا السبب بطل العجب .

بداية وبالمختصر المفيد ومن دون ان ندخل في بحث عقائدي نقول إن الدين السماوي الوحيد الذي انزله الله على الأرض هو الإسلام وإن اسماء الديانات الأخرى ليست اسماء الرسالات السماوية انما هي منسوبة لشخوص الأنبياء واسمائهم فاليهودية ليهودا ابن النبي يعقوب والمسيحية لسيدنا عيسى المسيح وحتى الديانات الوضعية كالبوذا تنسب الى بوذا لذلك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسورة البقرة ( ان الدين عند الله الإسلام ) وهو القائل في سورة ال عمران 85 ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ). وجاء في قوله تعالى (مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ) وقال جلّ وعلى (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) 128 البقرة .

نعود الآن لنعرف إن هناك طفل مراهق يعمر 15 سنة كان سيء الخلق ومشاكس في صفه ولم يعرف من هو أبيه بين عشيق امه وصديقها وزوجها . أستهوته أستاذته في المدرسة الثانوية وعمرها 40 سنة ولديها ثلاثة أبناء أكبر منه وصارت بينهما علاقة زنا سرية . بعد أن عرف زوجها و إدارة المدرسة بعلاقة الخيانة بين الطالب واستاذته غير السويه كانت فضيحة مدوية حيث تم نقل الاستاذة إلى مدرسة أخرى في نفس المدينة، وتم نقل التلميذ إلى مدينة أخرى تبعد ب 170 كيلومترا لكن الزانيان بقيا على اتصال لمدة 13 سنة حتى تطلقت الأستاذة من زوجها عام 2006، وتزوجت عشيقها (تلميذها) اللقيط عام 2007 !

هذا التلميذ الزاني الذي انبثق من حضن العهر و النتانة و الخيانة و الشذوذ الغريب مع امرأة متزوجة في سن أمه أصبح رئيسا لدولة فرنسا التي لها تاريخ أسود في التنكيل بالشعوب ومجازرها في افريقيا والجزائر والشام جاء اليوم ليعطينا دروسا حول "أزمة" الإسلام ومفاهيم الحرية الماكرونية ويجاهر برؤيته في ضرورة تغيير الدين الإسلامي الذي لا يتفق "التلميذ اللقيط الزاني" معه !

إنه اليوم يقوم ينشر الصور الكاريكاترية المستهزئة بشخص الرسول الأعظم ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه واله في ممارسة لحرية الرذيلة والفاحشة والنجاسة . ماذا نقول لأمة الإسلام التي لو اتفقت كلمة ابنائها وقاطعت صناعات فرنسا لأجبرت الزاني ماكرون وزانيته على الركوع تحت اقدام المسلمين ولكن ماذا نقول لأمة العربان اذا كان سيدها سلمان وعرابها السيسي وقائدها نهيان وملكها حمدان ورئيسها ابن مشتت . فداك أبي وأمي وروحي يا حبيبي وسيدي ومولاي يا رسول الله عليه وعلى آله صلاة الله وسلامه واللعنة والخسران على الأراذل واذنابهم والظالمين

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