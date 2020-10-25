المقالات

إصبع على الجرح..ماكرون ونحن والإسلام..


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

ما قام ويقوم به الرئيس الفرنس ماكرون بحملة مخطط لها سلفا ضد الإسلام والمسلمين يدعونا أولا وقبل الخوض في ماهية ماكرون ومن هو فإذا عرفنا السبب بطل العجب .

بداية وبالمختصر المفيد ومن دون ان ندخل في بحث عقائدي نقول إن الدين السماوي الوحيد الذي انزله الله على الأرض هو الإسلام وإن اسماء الديانات الأخرى ليست اسماء الرسالات السماوية انما هي منسوبة لشخوص الأنبياء واسمائهم فاليهودية ليهودا ابن النبي يعقوب والمسيحية لسيدنا عيسى المسيح وحتى الديانات الوضعية كالبوذا تنسب الى بوذا لذلك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسورة البقرة ( ان الدين عند الله الإسلام ) وهو القائل في سورة ال عمران 85 ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ). وجاء في قوله تعالى (مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ) وقال جلّ وعلى (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) 128 البقرة .

نعود الآن لنعرف إن هناك طفل مراهق يعمر 15 سنة كان سيء الخلق ومشاكس في صفه ولم يعرف من هو أبيه بين عشيق امه وصديقها وزوجها . أستهوته أستاذته في المدرسة الثانوية وعمرها 40 سنة ولديها ثلاثة أبناء أكبر منه وصارت بينهما علاقة زنا سرية . بعد أن عرف زوجها و إدارة المدرسة بعلاقة الخيانة بين الطالب واستاذته غير السويه كانت فضيحة مدوية حيث تم نقل الاستاذة إلى مدرسة أخرى في نفس المدينة، وتم نقل التلميذ إلى مدينة أخرى تبعد ب 170 كيلومترا لكن الزانيان بقيا على اتصال لمدة 13 سنة حتى تطلقت الأستاذة من زوجها عام 2006، وتزوجت عشيقها (تلميذها) اللقيط عام 2007 !

هذا التلميذ الزاني الذي انبثق من حضن العهر و النتانة و الخيانة و الشذوذ الغريب مع امرأة متزوجة في سن أمه أصبح رئيسا لدولة فرنسا التي لها تاريخ أسود في التنكيل بالشعوب ومجازرها في افريقيا والجزائر والشام جاء اليوم ليعطينا دروسا حول "أزمة" الإسلام ومفاهيم الحرية الماكرونية ويجاهر برؤيته في ضرورة تغيير الدين الإسلامي الذي لا يتفق "التلميذ اللقيط الزاني" معه !

إنه اليوم يقوم ينشر الصور الكاريكاترية المستهزئة بشخص الرسول الأعظم ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه واله في ممارسة لحرية الرذيلة والفاحشة والنجاسة . ماذا نقول لأمة الإسلام التي لو اتفقت كلمة ابنائها وقاطعت صناعات فرنسا لأجبرت الزاني ماكرون وزانيته على الركوع تحت اقدام المسلمين ولكن ماذا نقول لأمة العربان اذا كان سيدها سلمان وعرابها السيسي وقائدها نهيان وملكها حمدان ورئيسها ابن مشتت . فداك أبي وأمي وروحي يا حبيبي وسيدي ومولاي يا رسول الله عليه وعلى آله صلاة الله وسلامه واللعنة والخسران على الأراذل واذنابهم والظالمين

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصباح الفقاهة لطلبة الفقاهة وليس لمن يدعي الفقاهة
عشوائية سياسة الحكم
الرواتب..بين التوحيد والتخفيض
عيب القوم...
لم نصنع من الوهم بطولات بل انه الحقيقة
إصبع على الجرح..ماكرون ونحن والإسلام..
دور الامام العسكري في الاعداد لدولة العدل الالهي
حركة تشرين في ذكراها السنوية الاولى
في محنة السوبرماركت ..!
كي لا ننسى !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك