كي لا ننسى !!

باقر الجبوري||

بعد ثورة العشرين .ضحك الساسة السنة على ذقون الشيعة !! وقالوا لهم ... كيف تدخلون في حكومة يصنعها الانكليزي !! وكيف تشاركون في كتابة دستور في خيمة المحتل !!حتى اقتنع الشيعة بالملعوب !!

ورجوا سوية من الأجتماع !تاركين خلفهم المستر ولسن (( يصفگ الراح بالراح ))ثم سار الجميع في الشارع !!يداً بيد (( الساسة الشيعة والساسة السنة )) .

مهوال الشيعة يصدح (( أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعه )) عسى ان يبعد عن نفسه تهمة التبعية الايرانية ! حتى وصلوا الى جسر الدوّب الموضوع بين الكاظمية والاعظمية فطلب الساسة السنة من الشيعة ان يقسموا لهم بالامامين الكاظمين ان لايخونوا ( الخوة النظيفة ) وان لايضعوا ايديهم بإيدي الانكليز من وراء أخوتهم السنة !!فاقسم الشيعة على ذلك !!

توجه السنة بوجوههم مباشرة الى ابو حنيفة وأقسموا دون ان يطلب منهم ذلك على ان لايخونوا الشيعة وان لايذهبوا للانكليزي او يضعوا يدهم بيده دون علم الشيعة !!

تفرق الجميع بكلمات الوداع مسبوقا بالقبل والاحضان والدموع !!!وعاد الشيعة الى بيوتهم !وعاشوا عيشة سعيدة !!!!

لا حبيبي .. فلم تنتهي القصة !! فالساسة السنة في ساعتها لم يتفرقوا ولم يعودوا الى منازلهم!!بل عادوا وهم يركضون وليهثون الى غرفة الاجتماع عسى ان يصلوا اليها قبل خروج المستر ولسن منها !!وفعلا وجدوا هناك !!

قد كان عالما بما في نفس القوم من خيانة ودونية !!وللامانة فالجماعة لم يدخلوا من الباب بل من الشباك ليبروا بيمينهم !!وللامانة كذلك فلم يضعوا ايديهم بايدي الانكليز مباشرة بل سلموا وجلسوا ( الله بالخير الله بالخير ) ثم بصموا للانكليز بأصابعهم ( العشرين بأيديهم وأرجلهم ) !!!ليعلنوا الولاء للتاج البريطاني ( ابو الخبزة ) !!

كل ذلك في مقابل تشكيل حكومة سنية طائفية !!يتم فيها معاقبة الثائر الشيعي على مقاتلته للانكليز !!وتعاقب فيها مرجعية الشيعة بالنفي الى ايران بسبب تدخلها بالشأن الداخلي للعراق واصدارها فتوى الجهاد ضد الاخوة والأعزاء من الانكليز !!!وكذلك تحريف التاريخ واعادة كتابته من جديد ليحذف اسم شعلان ابو الجون من الثورة ويوضع بدلا عنه اسم الشيخ ضاري!!

لكي لايقال ان الساسة السنة باعوا أخوتهم الشيعة حينها لاجل الحكم طلبوا ان تاتي بريطانيا (بملك) من الحجاز ليسلموه الحكم في العراق .وعلى گولة ابو المثل (( أبو گلاش التعب ولمه ... وابو چزمة الاكله بغير أذية ))او (( حمد شابع رصاص وحمود شابع صيت ))

أستلم سيادة الملك الحجازي الجديد إرث دماء الشهداء وإرث الثورة الشيعية بحجة انه سيد هاشمي !!فباعهم جميعا !!وقال بالحرف الواحد نريد بناء دولة سنية !!!

ما اشبه اليوم بالبارحة ...نفس العدو ..( الانكليز أو الامريكان ) كلاهما واحد !!

ونفس الخونة .. (( ساسة السنة في 1921 و ساسة السنة بعد 2003 من جماعة الخوة النظيفة )ونفس الثائر المغبون حقه فثوار الجنوب سابقا هم اباء واجداد المغبون حقهم اليوم من رجال الحشد الشعبي )) !!ونفس الثورة الشيعية في ( 1920 ) هي نفسها ( 2014 )

وفيها نفس المرجعية الثائرة (( مرجعية النجف ))

وذلك نفس المخطط بعد ثورة العشرين أعيد استنساخه والعمل به بعد 2003 وهو (( عزل الشيعة من الحكم ))والسقيفة هي نفس السقيفة !!كذلك فلافرق بين المستر ولسن وبين المستر جون بايدن او بومبيوا او غيرهم !

المشكلة الاكبر فلا زال ذلك المهوال الاغم يصدح فينا ( اخوان سنة وشيعة وهذا الوطن مانبيعه))

الملعوب واحد والمغبون واحد والاغم ....فما اكثر العبر ...وما اقل المعتبرين ...

تحياتي لكم ...