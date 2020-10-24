افلام هندية ...

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باقر الجبوري|| كنا احياء عندما قامت قيامتهم !! وعلا نباحهم !!! حينما عرضت العربية والشرقية فلم العائلة التي استشهدت في الرضوانية واتمهت حينها فصائل المقاومة بالحادثة !!! فصبرنا وفي العين قذى وفي القلب شجى ! حتى رأينا انتهاء ( الفلم ) بفصل عشائري قامت بدفعه عشيرة السفارة الامريكية وقدره (( خمسة ملايين دولار )) وبوساطة مجموعة من البرلمانين من ( اخو جينا ) تم دفعه الى عشيرة العائلة المغدورة بعد ان تبين ان ( الصاروخ ) امريكي وانطلق من السفارة الامريكية خلال تدريبات كانت قد أعلمت بها الحكومة العراقية قيل يومين من الحادثة !! فتأجل يوم القيامة !!! لكنهم ما زالوا يشيرون باصابع الاتهام للحشد !!! وفصائل المقاومة !! مع ان اصابعهم لازالت تقطر دسماً من المفطح الذي اكلوه مع وفد السفارة !! ثم قامت قيامتهم الثانية !! بعد فلم قصف القاعدة الامريكية في اربيل وكأن الامريكان ( ذبابة جرش ) مع عشائر الغربية ونوابهم حينما علا صراخهم دفاعاً عن ظيفهم الامريكي ! ولكن سرعان ماانتهى الفلم بفضيحة نشر صور خروج العجلة التي قصفت القاعدة بالصواريخ من داخل مناطق البشمركة ! فخنس كلبهم النابح العاوي !! وأجلوا يوم القيامة !!! لكنهم ما زالوا يشيرون باصابع الاتهام للحشد !!! ولفصائل المقاومة !! ثم قامت قيامتهم الثالثة ! بعد فلم جريمة الفرحاتية وعلا عويلهم !! ثم سكتوا صاغرين !! فقد تبين ان داعش هي المنفذ للجريمة يعني ( الخال وابن الاخت ) !! فقد اعترفت قيادة العمليات المشتركة ببيانها ان الفاعل هو داعش وان اغلب الشهداء هم من القوات الامنية !! فاجلوا يوم القيامة !!! لكنهم مازالوا يتهمون الحشد وفصائل المقاومة !!! والمقصود ليس فصائل المقاومة فقط !! وانما كل من له علاقة بعبد الزهرة !! الان أغلب ابناء الوطن يعلمون ان كل هذه الجرائم تم اعلان نتائجها للشارع وتم تحديد الفاعل ولكن للاسف تبقى النفوس المريضة تمارس لعبة (( أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس وحتى تصدق كذبتك )) !!! والى الان لم يتناسى اخوتنا وانفسنا السنة كذبتهم المفضوحة بان الشيعة هم من أشعل الطائفية بعد 2003 !!! فقد جبلت انفسهم على تصديقها كل ما يذم اخوانهم في الوطن حتى وان كان كذبا مفضوحا !! ويجبروننا على ان ننبش الماضي الذي هو ليس ببعيد لنعود ونتسائل :- فهل نحن من كان يفجر الاسواق في مدينة الصدر !!! وهل نحن من فجر الحسينيات وقصف الكاظمين بالصواريخ !! وهل نحن من احتجز الرهائن في كنيسة الراهبات في الكرادة !!! وهل نحن من اختطف موظفي شركة نصر العامة في التاجي وذبحهم ورماهم في النهر من جهة الطارمية !!! وهل نحن من عذب وقتل سواق الشاحنات في الفلوجة !!! وهل نحن من كان يذبح على طريق اللطيفية والحصوة !!! وهل نحن من فجر الصهاريج في ساحة الفردوس في الكرادة او في المسيب او في مدينة الصدر او تلعفر او قضاء الدوز !!! وهل نحن من فجر جسر ديالي الجديد او جسر المثنى وبقية جسور بغداد !!! وهل نحن من من كان يبث عمليات اغتيال العراقيين ويتبجح بها بحجة نصرة اهل السنة !!! وهل نحن من كان يستضيف في منازلهم الانتحاريين من قاذورات السعودية او الدول العربية او القوقازية ونوصلهم الى مناطق التفجير في مناطق الشيعة !!! وهل نحن من كان يطلق عبارات جئناكم بالذبح !!! وهل خرج منا ابو بكر البغدادي او ابو عمر البغدادي ! وهل نحن من فتح ابوابه للزرقاوي الدموي او ابو ايوب المصري أو ابو حفصة الشيشاني !!! والقائمة تطول وتطول وتطول بما لايتسع لالاف الكتب من تدوينه واحصائه !!! أعلم ان هذه أفعال تنظيم القاعدة ومن بعدها داعش !!! ولكن هل كانت القاعدة وداعش شيعيتان !! أم هم من أهل السنة !!! إذا لماذا إتهام الشيعة فقط بالطائفية والقتل والذبح والتهجير دون غيرهم !! نعم .. اكذب ثم اكذب ثم اكذب .... الخ !! تلك هي الحقيقة !!! المشكلة اننا كنا نسكت على الكلاب العاوية حتى ظنت انها على حق ولم نلقمها حجرا منذ بداية العواء !! رسالة من سطر واحد (( لاتنكئوا الجرح ولا تتعكزوا على صبر الحليم فقد وصل السيل الزبى )) !! وشكرا .... وين الگال ... ماردنا الطلايب ... بس تجي گوة !!! الجماعة ما غزر بيهم دم أبنائنا واخواننا من حرروا مناطقهم واعراضهم ... وانت جاي تسأل هم غزرت بيهم الگهوة !!! خليه سكته ... تحياتي للجميع ...