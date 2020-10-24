فنتازيا نقاشية..!

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جهاد النقاش|| ١- القضاء يعاقب مرتكبي جريمة الوثبة/ والحكومة ترفض معاملته كشهيدا! ٢- الجميع يصفق لعقوبة المرأة التي رمت الطفلين في الماء/ ويصمت عمن رمى ألف وسبعمية في سبايكر! ٣- ترامب: إذا بايدن فاز ينتهي الاستعراض/ حكومة هاي لو برنامج ترفيهي! ٤- وسط تزايد حالات الانتقام من الرجال/ مصرف الرشيد يقدم المساعدة المالية لمن يجازف بنفسه. ٥- من مظاهر ديمقراطية الحزب الديمقراطي/ السعي لسن قانون يحكم بالسجن سبع سنين لليحجي ع رموزهم! ٦- الحكومة تشن حملة ع البنلكلادش الفقره يكلك منتهية إقامتهم/ وتغلس عن الأمريكان القتلة! ٧- مستشار بارزاني: لولا الخيانة لما دخل الجيش العراقي كركوك/ الخيانة بنظهرهم تعني الوفاء للعراق. ٨- كبل نكول زغر الصورة وكبر الصمونة/ عمي رضينا بالصور بس قلل السفرات مو اندهرنا! ٩- الكاظمي يبحث عن مزمار جديد/ الظاهر ما دبرها ملا طلال! ١٠- العام الحكومة عطلت الفيس/ السنة نص شغل الحكومة بس فيس! ١١- في ذكرى أكتوبر/ هل تتوقع أن يطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة الحالية؟