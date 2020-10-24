فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- القضاء يعاقب مرتكبي جريمة الوثبة/ والحكومة ترفض معاملته كشهيدا!
٢- الجميع يصفق لعقوبة المرأة التي رمت الطفلين في الماء/ ويصمت عمن رمى ألف وسبعمية في سبايكر!
٣- ترامب: إذا بايدن فاز ينتهي الاستعراض/ حكومة هاي لو برنامج ترفيهي!
٤- وسط تزايد حالات الانتقام من الرجال/ مصرف الرشيد يقدم المساعدة المالية لمن يجازف بنفسه.
٥- من مظاهر ديمقراطية الحزب الديمقراطي/ السعي لسن قانون يحكم بالسجن سبع سنين لليحجي ع رموزهم!
٦- الحكومة تشن حملة ع البنلكلادش الفقره يكلك منتهية إقامتهم/ وتغلس عن الأمريكان القتلة!
٧- مستشار بارزاني: لولا الخيانة لما دخل الجيش العراقي كركوك/ الخيانة بنظهرهم تعني الوفاء للعراق.
٨- كبل نكول زغر الصورة وكبر الصمونة/ عمي رضينا بالصور بس قلل السفرات مو اندهرنا!
٩- الكاظمي يبحث عن مزمار جديد/ الظاهر ما دبرها ملا طلال!
١٠- العام الحكومة عطلت الفيس/ السنة نص شغل الحكومة بس فيس!
١١- في ذكرى أكتوبر/ هل تتوقع أن يطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة الحالية؟