حسن عبدالهادي العگيلي|| لا يخفى عليكم ان التقييم بات خاضعا للعبة التسويق (قبل/بعد) الإنسان قبل المنصب والمال والعافية في اطار معين وفي قلة الحيلة وقصر اليد والمرض في آخر . المنجز الوطني هو الحكم وتجربة الاسماء والقاب العائلات !!! قد مررنا بها منذ 2003 وها نحن نحمل اوزارها على كاهلنا نكاد وبخضوع تام ان نورثها لأطفالنا. لن نجد في هؤلاء الساسة وأن اجتهدنا في البحث مثل مصطفى تشمران ولا عبد الكريم قاسم ولا غيفارا ولن نسمح لخيالنا ان يجمح فيتمنى ولو شذرات بسيطة من ألق الامام علي بن أبي طالب. البرامج فقط هي المعايير ومستوى التنفيذ هو المسار والخدمة الملموسة شعبيا" هي أساس التقييم والشعب وسيلة الضغط والتغيير.



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