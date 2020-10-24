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ماذا لو ؟!


   محمد السعبري||   بما ان الكل ينتظر يوم ٢٥ تشرين علينا ان نتوقع بعض الامور ماذا لو تحققت ؟ من يستطيع ان ينفي بان الاخ الكاظمي هو من يشرف على هذه المظاهرات بطريقة وباخرى ؟ من يستطيع ان يبعد عن تفكيره احتمال الاخ الكاظمي لديه اجندة واولها خروج المظاهرات عن مسارها السلمي وتدخل بمسار العنف ؟ ومن يستطيع ان يبعد بعد خروجها عن المسار السلمي وقوع المحذور سيلجىء الى استخدام الجيش بحجة السيطرة على الوضع العام ؟ من يستطيع ان لا يتخيل ان الاخ الكاظمي لديه اجندة سرية بعد نزول الجيش الشارع وبالاخص العاصمة لا يعلن حالة الطوارىء ؟ في حال اعلان حالة الطوارىء من يستطيع ايقافه عن حل البرلمان واعتقال رؤوس كبيرة ؟ من يستطيع ان لا يتخيل ان زيارة الاخ الكاظمي الاخيرة لثلاثة دول اوربية كان الغرض منها التشاور السري في حالة سيطرته الكاملة على اجنحة الدولة يستعين بهذه الدول بحجة تدخل الناتو ؟ من يستبعد ان ٢٥ تشرين هو عبارة عن انقلاب او ثورة تبداء سلمية وتنتهي دموية والسيطرة اخيرا تكون له بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية والناتو ونزول الالوية الرئاسية لمساعدته وفي نفس الوقت تحرك الاخوان البيشمركة لاحتلال المدن وتصل لحد التدخل بالعاصمة.  كل هذه وغيرها علينا ان نتخيلها حتى وان كانت في عالم الخيال.   كل هذه توقعات من عالم الخيال !  تحياتي 
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