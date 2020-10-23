المقالات

موت الاعلام بين الحرة و"خوش نيوز "

31 2020-10-23

 

عباس عبود سالم||

 

قناة الحرة الممولة امريكيا والتي تطرح نفسها بين القنوات التي تراعى فيها وتحكمها المعايير المهنية والقيم الاخبارية وشروط الجودة في صناعة الاعلام تعتمد على "خوش نيوز" في تصدير خبر خطير جدا وشديد الخطورة والاهمية كونه يمس حياة وسمعة اسماء كبيرة وكثيرة في الفضاء الاعلامي والثقافي العراقي بدأ من الشهيد هشام الهاشمي الى الزملاء الذين ذكرت اسماءهم في تقرير الحرة المنقول عن قناة غير معروفة على التلغرام

وهنا اسجل جملة ملاحظات على هذا الامر

1/الحرة غالطت نفسها حين اشارت الى عدم قدرتها على التاكد من المعلومات..طيب انتم فاشلون في الحصول على المعلومة !! لمذا تفشلون كذلك في طريقة تسويقها!!

2/اخفقت الحرة في تدقيق المعلومة والتأكد من صحتها !! بعد طرحها على خبراء متخصصين.

3/ جعلت الحرة "خوش نيوز " مصدرا لها وروجت لهذه القناة المبهمة غير المعروفة لتجعلها بديلا عن رويتر وفرانس برس وAPTN و كل المصادر المعروفة..

4/ماتم نشره هو تسريبات تم تداولها قبل ثلاث شهور بين ناشطي مواقع التواصل ولم يتم التثبت من صحتها في حينها ...وكانت الشهور الثلاثة الماضية فرصة للحرة وغيرها لانجاز تقرير استقصائي يبين للناس حقيقة هذه التسريبات ...

5/الحرة بهذا التقرير اطلقت النار على نفسها واكدت للمعنيين والخبراء قبل الجمهور انها عاجزة عن الحصول على معلومات حصرية وفاشلة في تسويقها..

6/الحرة في نشر هذا التقرير سلكت سلوك القنوات والمؤسسات والمجموعات التي لاتبالي بحياة الناس فلربما يتسبب هذا التسريب غير المؤكد بمقتل عدد من الزملاء الذين ذكرت الحرة اسمائهم وفي هذه الحالة ستكون الحرة السبب المباشر في مقتل صحفيين يعيشون داخل بيئة مليئة بالمخاطر..

7/هذا المتسوى من النشر يعطي اشارات واضحة على كسل ومرض وخمول الاعلام التقليدي لصالح السوشيل ميديا.

8/كان يمكن الحرة نشر الخبر دون ذكر الاسماء ولا اعرف ما الداعي اذكر الاسماء زعم عدم التثبت من دقة المعلومات ..

9/نحن امام واقع جديد بقيم ومعايير مزاجية تتحكم فيها المصالح السياسية بعد ان فقد الاعلام دوره كسلطة رابعة ليتحول الى سلطة تابعة ....

10/ المؤسسة الممولة والمالكة للحرة عليها مراجعة نفسها اذا كانت حريصة على احترام ما نبقى لها من جمهور

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب أشهر الكذابين وأكثرهم كذبا||
موت الاعلام بين الحرة و"خوش نيوز "
جماهير وأنصار الحشد يقلبون موازين المواجهة ..
الف كيسنجر وكيسنجر في بلدي..!
افسح الطريق لفكرك
ما يقلق الطيبين..!
‏البابا فرنسيس في وثائقي حول حياته: "المثليون جنسيا أبناء الرب ومن حقهم تكوين أسرة"
ظواهر مدانة غير مسبوقة
مقامة المزمار
هل لدينا سياسيين مصابون بهذا المرض ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك