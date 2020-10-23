هل لدينا سياسيين مصابون بهذا المرض ؟!

محمد السعبري||

اتضح للعلماء أن انفصام الشخصية ليس مرضا واحدا، بل يتكون من ثمانية اضطرابات، كل واحدة منها ناتجة عن تغيرات في مجموعة جينات، تؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة.

هذا الاكتشاف، سيسمح للعلماء بالتوصل إلى طرق جديدة أكثر فعالية في تشخيص وعلاج انفصام الشخصية "الشيزوفرينيا"، حتى أن الأطباء يقولون إن عصرا جديدا في تشخيص هذا المرض قد بدأ.

قارن علماء كلية الطب بجامعة واشنطن، الحمض النووي لـ ٣٢٨ مريض مع الحمض النووي لـ ٣٢٨شخص سليم، واكتشفوا بالنتيجة ٤٢ مجموعة جينات مسؤولة عن تطور هذا المرض.

وحسب قول العلماء، يسبب هذا المرض خللا في عمل مجموعة الجينات، التي يرتبط كل منها بتطور أعراض معينة مرتبطة بنوع المرض، فمثلا وجد العلماء أن مجموعة جينات مسؤولة عن ظهور أعراض الهلوسة، ومجموعة ثانية مسؤولة عن الهذيان والارتباك.

يقول الدكتور روبرت كلونيغر من كلية الطب بجامعة واشنطن "لقد تمكنا بعد سنوات طويلة من فهم هذه العملية، وكيفية تأثير الجينات في بعضها البعض، وكيف أن الخلل في عملها يؤدي إلى ظهور أعراض لمختلف أشكال الشيزوفرينيا".

انفصام الشخصية "الشيزوفرينيا"، مرض نفسي يؤثر في مختلف وظائف الوعي والسلوك. وأكثر الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالمرض هي الهلوسة والهذيان وجنون العظمة وغيرها.

سلامات لجميع السياسيين

تحياتي