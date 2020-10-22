المقالات

لماذا قناة التلكرام بأسمك؟!


 

مازن البعيجي ||

 

سؤال ورد إلي من أخ حبيب ومخلص في النقد أو المشهورة ..

فقلت لهُ بعد أن شكرتهُ ودعوت لهُ أن "قناتي" ليست شخصية تحكي عن حياتي أو نتاج فني يخصني أو ترويجية تستهدف عمل ربحي فيها أعرض ما يزيد ربحي أو تجارتي!

لكن الحاجة الى تسمية القناة بأسمي ( مازن الولائي ) هو أسم عن قصد وعمد ، وللتعبير عن أنتمائي العقائدي العلني والذي أفخر به وأعتبرهُ من حمر النعم التي فاض علي بها واهب الوجود ، فكل شخص في العالم اليوم يصرح عن أنتمائه ويدافع عن الشيء الذي يعتقد به! ولأني رأيت من يكتبون بالولاية وتدور حولها أقلام بأسماء وهمية وهناك حاجة للكثير ممن الشباب التقي الورع يريد حلقة وصل أمنية خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كثير التخفي وكثير الخداع وهكذا ، فقررت أن اخوض غمار ما أعتقد به وأؤمن إيماناً كبيراً به وفعلاً تعرفت على الكثير من ذوي الأخلاق والتواضع ومن تربى على عشق العترة المطهرة وكل موسم عاشوراء ومناسبة دينية يزداد عدد المشتركين وتكبر مساحة التعارف ويرتقي رصيدي المعرفي بهم وهم أقلام وعقول قلبي يميل لما يطرحون وعنهُ يدافعون ويعتقدون لتصبح يوم بعد آخر قناتي عائلتي الثانية التي أقلب معهم الهموم وما يمر به عالمنا الأسلامي ووطني ، لأني رأيت الظهور والوضوح هو الذي يكسب المقابل الثقة وليس الصفحات الوهمية كثيرة الأغراض والله من وراء القصد ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب فشل تظاهرات تشرين..وهذا ما ينتظر العراق
ما قالهُ سيد كمال ليس الكمال!
لماذا قناة التلكرام بأسمك؟!
أحسن اختيار بضاعتك..!
عندما يستدرج شبابنا نحو..الإدمان
المقامة..!
 قصة حقيقية من الزمن الجميل..صدام يأمر باغتصاب فتاة
لماذا نصدِّر السلبيات ونغيِّب الإيجابيات؟!
من هو المسؤول عن التاريخ ؟!
سماؤنا مباحة وارضنا مستباحة         
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك