هل يعرف سنة العراق دولة الفقيه؟!

مازن البعيجي||

الجواب كلا!

ولو وجد من يعرف "دولة إيران الإسلامية" من "السنة" فهم قلائل كانوا موضوعين في إسلامهم والنظرة الغير طائفية لنوع تربيتهم لربما . إما الغالبية من سنة العراق فجزء من منهجم والمعلم هي الشرقية والحدث ووصال التي لم تبقي ولم تذر وهن قنوات سبّاقة في تشويه مثل "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" التي من أبرز شعاراتها هي الدفاع عن "فلسطين السنية" وعن "البوسنة السنية" بل ودفعت من جنودها والمال والسلاح ما تدفعهُ لمثل مواطني الشيعة في بلدان كثيرة!

ولأن الأعلام السني هو الأخر في ركب المشروع الأمريكي ويمنع من قول الحقيقة تربى على هذه المائدة القذرة صحفي ، وناشر ، وكاتب ، وقناة مسمومة لا تعرف غير كسب المال بأي طريق وجده مؤدي الى كسب المال ولو بالتنصل عن الحق وقول كل ما يقول به الباطل الأمريكي والاسرائيلي والصهيووهابي القذر يد الأستكبار في المنطقة!

وأن "دولة الفقيه" هي فعلاً وواقعاً بذات عنوان مرشدها الولي الخامنئي المفدي "ولي أمر المسلمين" وليس الشيعة ولا إيران فقط! وهناك حقائق تخاف منها السفارة أن تخرج للمواطن السني المسلم ومنها :

♦️ أن في إيران من السنة ما يقرب من أثنى عشر مليون لهم ممثلين في كل جهاز الدولة الأيرانية لليوم لم يطلب أحد منهم أن يغيروا عقيدتهم!

♦️ هل يعلم السنة في العراق أن السنة في إيران مساجدهم ومدارسهم ينفق عليها من أموال الحوزات التي يشرف عليها السيد الولي الفقيه؟!

♦️ هل يعلم سنة العراق أن من السنة في إيران كان يدافع طوعاً عن إيران في الحرب المفروضة على إيران ومنهم شهداء كثر ولهم نصب تذاكرية بأسمائهم وطوائفهم السنية تزين مداخل مدنهم السنية؟!

♦️ هل يعلم السني العراقي أن مناطق السنة في إيران هي أجمل المدن المطلة على البحر والسني الإيراني هو مواطن يدافع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى أكثر من بعض الشيعة المغفلين!؟

♦️ هل يعلم السني العراقي أن ما يقرب من عشرات السنين هناك مؤتمرات مركزية إسلامية تقام في إيران روادها والحضور هم سنة العالم ممن يعرف اليوم أهمية وضرورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة؟!

وغيره الكثير جداً جداً لكن هناك تركيز على "عدم اطلاع سنة العراق الشرفاء" وليس المنخرطين في مشروع السفارة لأن "السني المنصف" حين يطلع على ايجابيات دولة إيران سيكون بالرأي كالشيخ خالد الملة والشيخ مهدي الصميدعي الذي يرى بالوجوب العيني الدفاع عن "دولة إيران الأسلامية" وله تصاريح كثيرة جدا .

وهو دور قصر به الأعلام وخصوص إعلامنا الشيعي الخجول من نعمة تبني "الدفاع عن دولة الفقيه" والأسباب يعرفها فقط جبرائيل!؟

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..