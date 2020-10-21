فنتازيا نقاشية.. بين العام والسنة!

جهاد النقاش||

١- العام الموظفين كاعدين والرواتب تجي/ السنة الراتب كاعد والموظف يداوم!

٢- العام الوعي قائد/ السنة خلافات ع القيادة!

٣- العام الحرق زين/ السنة رجس من عمل الشيطان!

٤- العام نريد عراق مستقل قوي/ السنة إذا طلعت أمريكا احنه بالضيم!

٥- العام تعطيل الدوائر واجب وطني/ السنة دعم الحكومة هو الواجب الوطني!

٦- العام إذا تزور الحسين تخون الثورة/ السنة اخراج الثوار من الزيارة خيانة!

٧- العام قصف عين الأسد انتهاك للسيادة/ السنة دك قصف من تركيا عادي!

٨- العام اليشتغل وي حكومة بيها وزير سابق هذا خائن/ السنة ناطق لحكومة فيها وزراء سابقين!

٩- العام يحتفلون باستشهاد ضيف بزيارة رسمية/ السنة يجب احترام البعثات لأن التعرض لها يخدش هيبة الدولة!

١٠- العام الاتفاق مع العملاق الصيني/ السنة اتفاق مع الاردن ومصر!

١١- العام اسم (القدس) ع خارطة مسار طائرات الخطوط الجوية العراقية/ السنة استبدلوه ب(تل أبيب) يمكن مطبعين واحنه مندري!