المقالات

خطوة الشيخ الآراكي شجاعة ..


 

مازن البعيجي ||

 

البيان الذي صدر عن سماحة آية الله العظمى الشيخ محسن الآراكي والذي كان موجهاً للسيد كمال الحيدري الذي صدم الكثير فيما قالهُ من على منبر العراقية الفضائية الكلام الذي سمع وشاهدهُ الكثير وهو يجزم على تعبيره بضرس قاطع أن كل علماء الشيعة يقولون بكفر المسلمين باطناً ، الأمر الذي سبب ضجة وصدمة مروعة وفتنة كبيرة وفرية لم يسبق لأحد قال بها ، في ظرف دقيق وأستثنائي ، بل ورحى حرب الدعاية والتشويش على المرجعية الرشيدة سواء النجف الأشرف أو قم المقدسة أو سائر حوزات الشيعة الأمر الذي يتناسب ومطالب المخابرات الأستكبارية والصهيونية العالمية التي تبحث عن أسقاط رمز التشيع وهو المرجعية صمام أمان المسلمين كافة .

وكان لابد من رد وشجب وأستنكار من جهة علينا على هذا الأمر الغير منطقي والغير مبرر ولا حاجة له أو ضرورة عقلائية ، وتركهُ بلا رد فيه فرحة كبيرة لجهات عدة تنتظر دائماً أي مادة أعلامية تنتقص منها من مدرسة اهل البيت عليهم السلام .

فكان رد المرجع الآراكي الشجاع والمسؤول ليلجم كل مستثمر لما ورد على لسان السيد الكمال الكلام المؤلم والمحزن الذي صدر منه وهو لا يناسب عمق مدرسة أهل البت وعراقتها وصدقها وحرصها على المسلمين كافة في وقت استثنائي ومثل طوفان الأعداء الذي يتربص بمدرسة العترة ودولة الفقيه الدوائر!

شكراً شيخنا الآراكي ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية.. بين العام والسنة!
حالة التوازن في ادارة شؤون الدولة
خطوة الشيخ الآراكي شجاعة ..
قف بعد كل سقوط
هل تريدون يا مسؤولين منا أن نصدق أنكم أمناء أشراف ؟!
حادثة دجلة.. انحراف سلوكي خطير!
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
اصبع على الجرح..كن من تكن..
لا تخذلوا الغيارى
أؤمن بالحوبة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك