قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!

عبد الكاظم حسن الجابري||

موضوع وارجو من زملائنا في قناة العراقية عدم الزعل او الانزعاج مما نطرحه

المدعو كمال الحيدري منذ فترة معتد بها انحرف بأفكاره وبدأ بنسف العقيدة الشيعية بعد أن فشل في ان يكون قائدها لان في ادبيات الشيعة ان المرجعية تخضع لضوابط صارمة وشديدة منها ضوابط شخصية من خلال التحلي بالأخلاق الفضالة وتنزيه النفس عن الرذائل والإيثار وترك الحسد وغيرها من فضائل الاخلاق.

ومنها على مستوى العلماء وهي همته في الدرس وقوة برهانه وحذاقة استنباطته وعمق استدلالته وكثير مما يعرفه طلبة الحوزة العلمية.

لماذا الان وبالذات بدأت قناة العراقية بالعمل على استضافة هذا الشخص وسماحها له بنشر خبائثه وأفكاره التي اقل ما يقال عنها أنها شاذة عن منهجية علمائنا.

كما أن من الغريب أن تذهب العراقية باتجاه مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون وهي استضافة شخصية تُذكي الفتنة الطائفية وتعبث بالنسيج الاجتماعي فما ورد على لسان الحيدري من قول بتكفير علماء الشيعة للسنة هو محض افتراء لا أساس له ودليل بسيط جدا جدا هو ان علماء الشيعة يجوزون زواج الشيعية من السني ولو صدق ادعاء الحيدري فان هذا الجواز في الزواج سيكون مخالفا للقرآن في حرمة انكاح المسلمة من كافر.

الرأي مطروح للنقاش بعيدا عن الشخصية

ــــــ