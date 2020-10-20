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اصبع على الجرح..كن من تكن..


 

منهل عبد الأمير المرشدي||

 

كن من تكن دينا ومذهبا أومعتقد أو عشيرة,  حسبا أونسبا أو لون ، فتلك أمور لا تعنيني بشي بقدر ما يعنيني من أنت الآن وماذا تقدم وماذا تمثل وماذا تعني لأهلك وناسك ومجتمعك ووطنك. كن من تكن فالأمر مناط بك ان كان يهمك ويشغل مساحة من تفكيرك أما ما يعنيني منك هو ماذا تمثل انت من حضور وما تشغل من مساحة وما تستحق من إحترام أو تقدير أو العكس, ما يهمني فيك ما اراه منك او اسمعه منك حين نلتقي او نتحاور او حين تتحدث معي او مع الآخرين .

لم اكن اعرف إن المطربة الرائعة السيدة فيروز مسيحية حين كنت ولم أزل اسمعها عند كل صباح كصوت يخترق الفؤاد كالنسيم ويريح النفس كبلسم الياسمين .

كنت مولعا بقراءة كل ما يكتب جبران خليل جبران ومايكتب اودنيس  ولست ادري ولا يعنيني ان ادري اهو سني او شيعي او علوي .

قرأت لبدر شاكر السياب كل ما كتبه وتابعت كل ما يكتب الشاعر نزار قباني  .

اعجبت بفنانين عراقيين وعرب من دون أن اعلم ولا اريد ان اعلم لأي دين ينتسبون او مذهب يعتقدون من ناظم الغزالي الى سليمة مراد الى كاظم الساهر ودريد لحام وعمر الشريف وغيرهم .

حتى حين قرأت وانا في السنة الرابعة عشر من عمري للسيد محمد باقر الصدر فلم أقرأ له لإنه شيعي بل لأن كتاباته امتلكت عقلي وتربعت عرش فؤادي في الإقتصاد والسياسة كما هو الشيخ نديم الجسر في فلسفة التكوين .  حين اجريت عملية فتح القلب في الهند قبل سنين لم اكن عرف ان الطبيب الجراح الذي انقذ حياتي هندوسي الديانة كما لم اكن اعرف إن مخترع المصباح اديسون يهودي المعتقد .

  الآن فقط وفي هذه السنين التعيسة والغريبة والعجيبة.

الآن فقط وفي هذه السنين الموبوءة والمأسورة والمأزومة عرفنا ان لكل من اولئك الشعراء والأدباء والفنانين والعظماء دين ومعتقد ومذهب بين مسلم شيعي او مسلم سني او علوي وبين مسيحي او حتى يهودي .

كن من تكن فلا يهمني الا ما تقدمه لي وما اتلقاه منك وما تعنيه لي فإذا كان الدواعش كلهم من اهل ألسنة فإن أهل السنة ليس كلهم دواعش وفيهم الشرفاء الذين قاتلوا الدواعش  واستشهدوا في سوح الوغى كما إن الحشد الشعبي المقدس ورجاله الشرفاء الذين ضحوا بدمائهم لتحرير الأرض والعرض كلهم شيعة وتأسسوا بفتوى مرجعية للشيعة لكن الشيعة ليس كلهم حشدا ومنهم من يكره الحشد ويعمل على الخلاص منه ويتآمر عليه  .

نعم فالخائن هو الخائن والعميل هو العميل والجبان هو الجبان والحرامي هو الحرامي والفاسد هو الفاسد شيعيا كان ام سنيا مسيحيا كان ام يهوديا كرديا كان ام عربي والله من وراء القصد

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