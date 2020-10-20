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بين الصواب والسراب


 

✒️ رماح عبدالله الساعدي||

 

نقضي حياتنا ونحن نسعى إلى الوصول إلى أمر ما مادي أو عملي أو علمي  أو مكانة مرموقة في المجتمع ونجعله هدفاً لحياتنا ونسير خلفه ونسعى للوصول اليه بكل جهدنا والبعض منا يسير خلف هدفه دون ان يلتفت لحظة واحدة  هل هدفه هذا هو الهدف السامي الذي يستحق ان يبذل كل ما بوسعه ليحصل عليه ام هو مجرد سراب يسير للوصول إليه وكلما يقترب منه يجده قد تلاشى ، فعلينا أن نميز بين السراب والحقيقة ، الحقيقة التي علينا ان نكتشفها ونسير لتحقيقها وهي أن نعطي لتصرفاتنا وطموحاتنا  هل هي حقيقة ام سراب وكي نفرق بين السراب والحقيقة علينا ان نقف وقفة تامل في اعمالنا التي من خلالها نصل الى اهدافنا هل اخترقنا فيها حدود التعامل الأخلاقي مع من حولنا ، هل سلبنا حقوق البعض ، هل راعينا في اعمالنا حدود ديننا بأن لا نتجاوز  على حقوق الآخرين وان نحب لاخواننا ما نحب لانفسنا وأن لا نسي لاي شخص ولو بالتجاهل والنظرة المشينة ،

 وعين السراب هو أن تبذل كل جهدك  وشبابك من اجل شي زائل لا تنال منه سوا اشياء أو راحة زائلة،   والصواب هو أن تعمل من اجل ان تبني لك شخصية صالحة تتسم بكل الصفات المؤمنة والاعمال الصالحة ولا تزول ابدا حتى بعد خروجك من حياة  من حولك ، أتعلم لماذا ؟ لأنك بنيت جذور العمل الصواب الذي سيدوم بعد رحيلك من محبة وعمل صالح وكنت قدوة للاخرين ببساطتك وتعاملك الطيب ستترك اثر طيب إينما حللت فالفرق بين السراب والصواب هو أن تسير خلف السراب وانت لا تصبح شيء

سوى انسان عاش لتلبية احتياجاته وسد شهواته وعند خروجه من هذه الدنيا تخرج صفر اليدين أن لم تخرج محمل بالذنوب والمعاصي، اما الصواب هو أن تعيش حياتك وانت انسان صالح يسعى لجلب الخير له ولغيره ويعمل بحب وداد مع الاخرين مع الحفاظ على حقوق الجميع وعند خروجه من هذه الدنيا يخرج بروح زكية مرتاحة تاركة اثر طيب يفوح منها عطر المودة والرحمة وياخذ معه دعاء الناس الذين من حوله ويتذكرونه بكل طيب ويترحمون عليه ويخرج بروح راضيه بقضاء الباري مرضية باقامة حدود اسلامنا الذي امرنا بها الباري عز وجل ونبيه الكريم واهل بيته الطاهرين


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