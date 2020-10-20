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خريط العربان في فضائيات الرعيان..!


 

باقر الجبوري||

 

ايران .. شيعية طائفية عنصرية صفوية رافضية الخ !!

هذا ما يضج به الاعلام العربي وما نسمعه في اغلب قنواته (الدينية او السياسية وحتى الرياضية والترفيهية)

اليس كذلك .

ولكن ايران اليوم اثبتت لكل من له عقل انها على عكس ماتدعي تلك القنوات !

فهي الان تقف مع دولة أرمينيا المسيحية !

في الحرب ضد دولة أذربيجان الشيعية (( بما انها هي من بدء القتال بتحريك وتمويل ودفع خارجي ( المشروع الأسرائيلي التركي ) للحرب وحرق المنطقة وهذا هو سبب الصمت الدولي على الحرب بين هذين البلدين )) !

مع ملاحظة (( سكوت العالم ( المسيحي ) على العدد الكبير من الضحايا من القوات الارمينية ( المسيحية ) الا بالمطالبة وعلى اسحياء من اللوبي الصهبوني بوقف القتال !! والسبب هو ما ذكرناه .. وتحكم اسرائيل بادارة الحرب وادارة الاعلام العالمي الذي ( شوش ) على الموضوع)) 

والسؤال هنا ؟ فماذا لو ان ايران وقفت مع أذربيجان ضد أرمينيا ؟

المؤكد .. ان العالم سيشتعل وتخرج المظاهرات وتحرق الاطارات في كل اصقاع المعمورة للتنديد بوقوف ايران ( الشيعية ) مع اذربيجان ( الشيعية ) بحجة الطائفية ولاخذت تتعالى اصوات الجوامع ( !!! ) والكنائس ( الساكتة الان ) لنعت ايران ( بالطائفية والعنصرية ) والقول بانها تشارك بقتل ( المسيح الارمن العزل ) وترتكب ( المجازر والمذابح ) بحقهم !!!

والغريب و( لاغرابة في منطق متسكعة الفضائيات من شاربي بول البعران ) بانها ( ايران ) لم تسلم من ماكنة الاعلام المظلل ( المشوش ) حتى مع وقوفها الى جانب الارمن !!

فنرى من ( يتجعبن ) بإتهام ايران بانها تقف ضد جارتها الدولة (( الشيعية )) في أذربيجان والتي تتشارك معها نفس الدين والعقيدة والمذهب ( بحجة ) تغليب مصالح ايران السياسية او الاقتصادية او الامنية على ارتباطاتها الدينية المذهبية مع من يشاركها الدين والمذهب !!!

حبيبي القاريء اللبيب .

الجمهورية الايرانية ليست مذهبية في تعاملاتها الانسانية مع دول العالم !

وليست طائفية لتقف مع اذربيجان لمجرد إنتماء الاذربيجانيين للتشيع !!

الجمهورية الاسلامية اليوم تقف مع كوبا مع انها شيوعية !!

وتقفت مع الفصائل الفلسطينية مع انها سنية اخوانية او متشددة !!

وتقفت مع الحوثيين مع انهم زيديين وليسوا شيعة اثنا عشرية !!

وتقفت مع الاسد مع انه ( بعثي ) بدولة مدنية !!

ووقفت مع فنزويلا وغيرها من دول العالم !!!

بل واكثر من ذلك فايران وقف مع العراق ايام حكم ( صدام ) مع انه حاربها لاكثر من ثمانية سنوات ولم تشارك بالحصار الاقتصادي الذي اقرته الامم المتحدة عليه من ( ١٩٩١ ) والى ( ٢٠٠٣ ) لانها كانت تعلم ان الشعب هو المقصود وليس الحكومة البعثية !!

الموضوع يا اخوان هو نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظلم والظالم !!

وليس موضوع سني او شيعي او مسيحي او حتى يهودي !

الموضوع هو انسانية التعامل مع القضايا العادلة حتى مع من يخالفك الراي او الافكار او العقيدة او الدين والمذهب .

تلك هي ايران الاسلامية الانسانية وثورتها العالمية التي لاتحدها حدود او تظاريس !

تلك هي كل الحكاية ...

وسالفة ( انصر اخاك ظالما او مظلوما ) هاي ما تمشي عند ايران الاسلام !!

( استميحكم عذراً .. اخاف شوية طولت عليكم ) ولكن هل عرفتم الان سبب نعت الجمهورية الاسلامية بالطائفية وهل النعت حقيقة ام من نسج الخيال !!

والعاقل يفتهم !

تحياتي !!

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